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Российские военные медики помогают штурмовикам в Курском приграничье - РИА Новости, 19.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:53 19.11.2024 (обновлено: 07:54 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/voenvrachi-1984513423.html
Российские военные медики помогают штурмовикам в Курском приграничье
Российские военные медики помогают штурмовикам в Курском приграничье - РИА Новости, 19.11.2024
Российские военные медики помогают штурмовикам в Курском приграничье
Командиры медицинских подразделений группировки войск "Север" находятся во время боевой работы штурмовых групп в Курской области на командных пунктах своих... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T07:53
2024-11-19T07:54
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
врачи
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КУРСКАЯ ОБЛ., 19 ноя - РИА Новости. Командиры медицинских подразделений группировки войск "Север" находятся во время боевой работы штурмовых групп в Курской области на командных пунктах своих подразделений, получая актуальную информацию о боях в зоне ответственности, рассказал РИА Новости медик с позывным "Айс". "Получая информацию, (медики - Прим. ред.) идут сразу на опережение. То есть смотрю, как эвакуируются, где пацаны наши сидят", - рассказал медик. Он отметил, что нахождение на командном пункте и связь со штурмовыми подразделениями дает им реальное представление о бое, а также возможность произвести быструю эвакуацию раненых. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240828/meditsina-1968878335.html
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россия, курская область, брянская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, врачи
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Врачи
Российские военные медики помогают штурмовикам в Курском приграничье

Медик с позывным "Айс" рассказал о работе в Курском приграничье

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВоенные врачи на операции
Военные врачи на операции - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военные врачи на операции . Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛ., 19 ноя - РИА Новости. Командиры медицинских подразделений группировки войск "Север" находятся во время боевой работы штурмовых групп в Курской области на командных пунктах своих подразделений, получая актуальную информацию о боях в зоне ответственности, рассказал РИА Новости медик с позывным "Айс".
"Получая информацию, (медики - Прим. ред.) идут сразу на опережение. То есть смотрю, как эвакуируются, где пацаны наши сидят", - рассказал медик.
Он отметил, что нахождение на командном пункте и связь со штурмовыми подразделениями дает им реальное представление о бое, а также возможность произвести быструю эвакуацию раненых.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВрачи
 
 
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