https://ria.ru/20241119/vladivostok-1984511825.html

Во Владивостоке энергетики устраняют аварии на электросетях

Во Владивостоке энергетики устраняют аварии на электросетях - РИА Новости, 19.11.2024

Во Владивостоке энергетики устраняют аварии на электросетях

Энергетики устраняют аварии на электросетях, из-за которых часть домов и социальных объектов на 19 улицах Владивостока остались без света, сообщает... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T07:25

2024-11-19T07:25

2024-11-19T07:26

происшествия

жкх

владивосток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981674014_0:133:3236:1953_1920x0_80_0_0_5e2620645c82304fb5b6e1a7d91d52de.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя – РИА Новости. Энергетики устраняют аварии на электросетях, из-за которых часть домов и социальных объектов на 19 улицах Владивостока остались без света, сообщает Владивостокское предприятие электрических сетей. "Специалисты ВПЭС устраняют аварии на электросетях. В результате аварийных отключений без электроэнергии часть жилых домов и социальных объектов по улицам Нарвской, Никифорова, Сафонова, Можайской, Мурманской, Смоленской, Таганрогской, Тихвинской, Феодосийской, Горной, Зейской, Ивановской, Луговой, Матросской 4-й, Матросской 5-й, Матросской 6-й, Матросской 7-й, Новоивановской, Светланской", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241117/vladivostok-1984219633.html

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жкх, владивосток