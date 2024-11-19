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Во Владивостоке энергетики устраняют аварии на электросетях - РИА Новости, 19.11.2024
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07:25 19.11.2024 (обновлено: 07:26 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/vladivostok-1984511825.html
Во Владивостоке энергетики устраняют аварии на электросетях
Во Владивостоке энергетики устраняют аварии на электросетях - РИА Новости, 19.11.2024
Во Владивостоке энергетики устраняют аварии на электросетях
Энергетики устраняют аварии на электросетях, из-за которых часть домов и социальных объектов на 19 улицах Владивостока остались без света, сообщает... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T07:25
2024-11-19T07:26
происшествия
жкх
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя – РИА Новости. Энергетики устраняют аварии на электросетях, из-за которых часть домов и социальных объектов на 19 улицах Владивостока остались без света, сообщает Владивостокское предприятие электрических сетей. "Специалисты ВПЭС устраняют аварии на электросетях. В результате аварийных отключений без электроэнергии часть жилых домов и социальных объектов по улицам Нарвской, Никифорова, Сафонова, Можайской, Мурманской, Смоленской, Таганрогской, Тихвинской, Феодосийской, Горной, Зейской, Ивановской, Луговой, Матросской 4-й, Матросской 5-й, Матросской 6-й, Матросской 7-й, Новоивановской, Светланской", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241117/vladivostok-1984219633.html
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происшествия, жкх, владивосток
Происшествия, ЖКХ, Владивосток
Во Владивостоке энергетики устраняют аварии на электросетях

Энергетики устраняют аварии на электросетях на 19 улицах Владивостока

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкУлице Набережная во Владивостоке
Улице Набережная во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Улице Набережная во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя – РИА Новости. Энергетики устраняют аварии на электросетях, из-за которых часть домов и социальных объектов на 19 улицах Владивостока остались без света, сообщает Владивостокское предприятие электрических сетей.
"Специалисты ВПЭС устраняют аварии на электросетях. В результате аварийных отключений без электроэнергии часть жилых домов и социальных объектов по улицам Нарвской, Никифорова, Сафонова, Можайской, Мурманской, Смоленской, Таганрогской, Тихвинской, Феодосийской, Горной, Зейской, Ивановской, Луговой, Матросской 4-й, Матросской 5-й, Матросской 6-й, Матросской 7-й, Новоивановской, Светланской", - говорится в сообщении.
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