https://ria.ru/20241119/vladivostok-1984491508.html

Пожар в торговом центре во Владивостоке полностью потушили

Пожар в торговом центре во Владивостоке полностью потушили - РИА Новости, 19.11.2024

Пожар в торговом центре во Владивостоке полностью потушили

Спасатели полностью потушили возгорание на 200 квадратных метрах в торгово-развлекательном центре во Владивостоке, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T01:23

2024-11-19T01:23

2024-11-19T01:23

происшествия

владивосток

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя – РИА Новости. Спасатели полностью потушили возгорание на 200 квадратных метрах в торгово-развлекательном центре во Владивостоке, сообщает МЧС РФ. Ранее ведомство сообщало, что во Владивостоке на улице Полетаева загорелся склад на минус втором этаже ТРЦ. Огонь охватил 200 "квадратов", было ликвидировано открытое горение. Информация о пострадавших не поступала. "Пожар во Владивостоке полностью потушен", - говорится в сообщении. По данным краевого главка МЧС, горели три очага в разгрузочной зоне и складских помещениях. Удалось не допустить дальнейшего распространения пожара. Погибших и пострадавших нет. На видео в Telegram-канале главка видно, что тушение идет в ТРЦ "Седанка Сити".

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происшествия, владивосток, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)