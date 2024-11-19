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"МТШ" запустит вебинары на тему основ промышленного дизайна

"МТШ" запустит вебинары на тему основ промышленного дизайна - РИА Новости, 19.11.2024

"МТШ" запустит вебинары на тему основ промышленного дизайна

Московская техническая школа" (МТШ) и Национальный центр промышленного дизайна и инноваций "2050.ЛАБ" запустят в онлайн-режиме бесплатный курс "Основы... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T09:13

2024-11-19T09:13

2024-11-19T09:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. "Московская техническая школа" (МТШ) и Национальный центр промышленного дизайна и инноваций "2050.ЛАБ" запустят в онлайн-режиме бесплатный курс "Основы промышленного дизайна", который стартует 26 ноября; участникам нужно пройти предварительная регистрация, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Промышленный дизайн – один из эффективных инструментов, который позволяет предприятиям создавать удобную, функциональную и узнаваемую продукцию. Его поступательное развитие способствует повышению конкурентоспособности компаний, снижению затрат на производство и, как следствие, росту экономической эффективности. Мы придаем особое значение промдизайну и создаем все необходимые условия для его становления", – привели в ДИПП слова Гарбузова.Он добавил, что, в частности, цикл вебинаров познакомит слушателей с историей и принципами промышленного дизайна, трендами и методами изготовления современной продукции. Обучение рассчитано на 16 академических часов.Спикерами вебинаров станут шеф-дизайнеры, основатели студий, школ и профессиональных веб-ресурсов. В конце курса слушатели пройдут итоговое тестирование и по его итогам получат сертификаты.По словам генерального директора Национального центра промышленного дизайна и инноваций "2050.ЛАБ" Дарьи Топильской, знание принципов создания успешного продукта поможет в развитии бизнеса."Мы разработали актуальную программу, полезную разным аудиториям. Для специалистов курс — это погружение в специфику дизайн-процесса, а для заинтересованной молодежи – отличная возможность примерить на себя современную и востребованную профессию", – подчеркнула Топильская, слова которой цитируют в ДИПП.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что для успешного использования передовых технологий на предприятиях нужны специалисты. Для подготовки инженерных кадров три года назад столичные власти, а также крупные вузы и компании создали проект "МТШ", который призван научить работников производств использовать современные технологии для развития промышленности Москвы. Проект содержит свыше двухсот курсов по десяти общим и 4-ем спецнаправлениям, а также вебинары, мастер-классы, конференции, конгрессы и другие мероприятия.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, анатолий гарбузов