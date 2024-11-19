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"МТШ" запустит вебинары на тему основ промышленного дизайна - РИА Новости, 19.11.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
09:13 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/vebinary-1984466753.html
"МТШ" запустит вебинары на тему основ промышленного дизайна
"МТШ" запустит вебинары на тему основ промышленного дизайна - РИА Новости, 19.11.2024
"МТШ" запустит вебинары на тему основ промышленного дизайна
Московская техническая школа" (МТШ) и Национальный центр промышленного дизайна и инноваций "2050.ЛАБ" запустят в онлайн-режиме бесплатный курс "Основы... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T09:13
2024-11-19T09:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. "Московская техническая школа" (МТШ) и Национальный центр промышленного дизайна и инноваций "2050.ЛАБ" запустят в онлайн-режиме бесплатный курс "Основы промышленного дизайна", который стартует 26 ноября; участникам нужно пройти предварительная регистрация, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Промышленный дизайн – один из эффективных инструментов, который позволяет предприятиям создавать удобную, функциональную и узнаваемую продукцию. Его поступательное развитие способствует повышению конкурентоспособности компаний, снижению затрат на производство и, как следствие, росту экономической эффективности. Мы придаем особое значение промдизайну и создаем все необходимые условия для его становления", – привели в ДИПП слова Гарбузова.Он добавил, что, в частности, цикл вебинаров познакомит слушателей с историей и принципами промышленного дизайна, трендами и методами изготовления современной продукции. Обучение рассчитано на 16 академических часов.Спикерами вебинаров станут шеф-дизайнеры, основатели студий, школ и профессиональных веб-ресурсов. В конце курса слушатели пройдут итоговое тестирование и по его итогам получат сертификаты.По словам генерального директора Национального центра промышленного дизайна и инноваций "2050.ЛАБ" Дарьи Топильской, знание принципов создания успешного продукта поможет в развитии бизнеса."Мы разработали актуальную программу, полезную разным аудиториям. Для специалистов курс — это погружение в специфику дизайн-процесса, а для заинтересованной молодежи – отличная возможность примерить на себя современную и востребованную профессию", – подчеркнула Топильская, слова которой цитируют в ДИПП.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что для успешного использования передовых технологий на предприятиях нужны специалисты. Для подготовки инженерных кадров три года назад столичные власти, а также крупные вузы и компании создали проект "МТШ", который призван научить работников производств использовать современные технологии для развития промышленности Москвы. Проект содержит свыше двухсот курсов по десяти общим и 4-ем спецнаправлениям, а также вебинары, мастер-классы, конференции, конгрессы и другие мероприятия.
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москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов

"МТШ" запустит вебинары на тему основ промышленного дизайна

© Пресс-служба ДИППВебинары по промышленному дизайну
Вебинары по промышленному дизайну - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Пресс-служба ДИПП
Вебинары по промышленному дизайну. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. "Московская техническая школа" (МТШ) и Национальный центр промышленного дизайна и инноваций "2050.ЛАБ" запустят в онлайн-режиме бесплатный курс "Основы промышленного дизайна", который стартует 26 ноября; участникам нужно пройти предварительная регистрация, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Промышленный дизайн – один из эффективных инструментов, который позволяет предприятиям создавать удобную, функциональную и узнаваемую продукцию. Его поступательное развитие способствует повышению конкурентоспособности компаний, снижению затрат на производство и, как следствие, росту экономической эффективности. Мы придаем особое значение промдизайну и создаем все необходимые условия для его становления", – привели в ДИПП слова Гарбузова.
Он добавил, что, в частности, цикл вебинаров познакомит слушателей с историей и принципами промышленного дизайна, трендами и методами изготовления современной продукции. Обучение рассчитано на 16 академических часов.
Спикерами вебинаров станут шеф-дизайнеры, основатели студий, школ и профессиональных веб-ресурсов. В конце курса слушатели пройдут итоговое тестирование и по его итогам получат сертификаты.
По словам генерального директора Национального центра промышленного дизайна и инноваций "2050.ЛАБ" Дарьи Топильской, знание принципов создания успешного продукта поможет в развитии бизнеса.
"Мы разработали актуальную программу, полезную разным аудиториям. Для специалистов курс — это погружение в специфику дизайн-процесса, а для заинтересованной молодежи – отличная возможность примерить на себя современную и востребованную профессию", – подчеркнула Топильская, слова которой цитируют в ДИПП.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что для успешного использования передовых технологий на предприятиях нужны специалисты. Для подготовки инженерных кадров три года назад столичные власти, а также крупные вузы и компании создали проект "МТШ", который призван научить работников производств использовать современные технологии для развития промышленности Москвы. Проект содержит свыше двухсот курсов по десяти общим и 4-ем спецнаправлениям, а также вебинары, мастер-классы, конференции, конгрессы и другие мероприятия.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий Гарбузов
 
 
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