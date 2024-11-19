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ЕС продолжит поставлять боеприпасы Украине, заявил Боррель - РИА Новости, 19.11.2024
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17:24 19.11.2024 (обновлено: 17:43 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/ukraina-1984664912.html
ЕС продолжит поставлять боеприпасы Украине, заявил Боррель
ЕС продолжит поставлять боеприпасы Украине, заявил Боррель - РИА Новости, 19.11.2024
ЕС продолжит поставлять боеприпасы Украине, заявил Боррель
Евросоюз продолжит поставлять боеприпасы Украине после выполнения задачи по поставке 1 миллиона снарядов, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T17:24
2024-11-19T17:43
в мире
украина
евросоюз
брюссель
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Евросоюз продолжит поставлять боеприпасы Украине после выполнения задачи по поставке 1 миллиона снарядов, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания глав минобороны стран Евросоюза в Брюсселе."Мы несколько дней назад практически выполнили задачу по поставке Украине 1 миллиона боеприпасов, и мы будем продолжать делать это и дальше", - сказал он.
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в мире, украина, евросоюз, брюссель, жозеп боррель
В мире, Украина, Евросоюз, Брюссель, Жозеп Боррель
ЕС продолжит поставлять боеприпасы Украине, заявил Боррель

Боррель: ЕС будет отправлять снаряды Киеву после поставки миллиона боеприпасов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Евросоюз продолжит поставлять боеприпасы Украине после выполнения задачи по поставке 1 миллиона снарядов, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания глав минобороны стран Евросоюза в Брюсселе.
"Мы несколько дней назад практически выполнили задачу по поставке Украине 1 миллиона боеприпасов, и мы будем продолжать делать это и дальше", - сказал он.
Харьков - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Испания продолжит поставлять Украине материалы оборонного характера
16 августа, 19:18
 
В миреУкраинаЕвросоюзБрюссельЖозеп Боррель
 
 
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