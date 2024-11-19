https://ria.ru/20241119/ukraina-1984664912.html

ЕС продолжит поставлять боеприпасы Украине, заявил Боррель

ЕС продолжит поставлять боеприпасы Украине, заявил Боррель - РИА Новости, 19.11.2024

ЕС продолжит поставлять боеприпасы Украине, заявил Боррель

Евросоюз продолжит поставлять боеприпасы Украине после выполнения задачи по поставке 1 миллиона снарядов, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T17:24

2024-11-19T17:24

2024-11-19T17:43

в мире

украина

евросоюз

брюссель

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Евросоюз продолжит поставлять боеприпасы Украине после выполнения задачи по поставке 1 миллиона снарядов, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания глав минобороны стран Евросоюза в Брюсселе."Мы несколько дней назад практически выполнили задачу по поставке Украине 1 миллиона боеприпасов, и мы будем продолжать делать это и дальше", - сказал он.

https://ria.ru/20240816/ispanija-1966679373.html

украина

брюссель

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Дарья Буймова

в мире, украина, евросоюз, брюссель, жозеп боррель