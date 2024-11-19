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Monde рассказала, почему удары по России не изменят ситуацию на фронте - РИА Новости, 19.11.2024
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14:48 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/ukraina-1984616751.html
Monde рассказала, почему удары по России не изменят ситуацию на фронте
Monde рассказала, почему удары по России не изменят ситуацию на фронте - РИА Новости, 19.11.2024
Monde рассказала, почему удары по России не изменят ситуацию на фронте
Решение США позволить Украине использовать свои ракеты ATACMS для ударов вглубь РФ, которое повлекло дискуссию об аналогичном шаге со стороны Парижа и Лондона,... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T14:48
2024-11-19T14:48
россия
киев
украина
владимир путин
джо байден
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ПАРИЖ, 19 ноя – РИА Новости. Решение США позволить Украине использовать свои ракеты ATACMS для ударов вглубь РФ, которое повлекло дискуссию об аналогичном шаге со стороны Парижа и Лондона, не изменит ситуацию на фронте, в том числе потому, что число дальнобойных ракет Scalp, которые Франция может поставить Киеву, ограничено, пишет газета Monde. В Кремле ранее заявляли, что никакие отдельные виды вооружений, поставленные Западом Киеву, не в состоянии изменить динамику хода спецоперации. "По словам источника, знакомого с ситуацией, Франция имеет ограниченное количество ракет Scalp большой дальности, которые могут быть поставлены Украине. Ведутся консультации с британцами, которые имеют значительные запасы Storm Shadow и экспортируют больше", - пишет СМИ. В январе Франция пообещала поставить Киеву 40 ракет Scalp, лишь десяток из них был уже передан, указывает газета. Согласно изданию, даже в случае разрешения Парижем и Лондоном наносить удары по территории РФ, это не изменит ситуацию на фронте, где Россия имеет преимущество, а стратегически важные объекты находятся "вне досягаемости американских ракет". "Российские силы вывели многие ключевые силы авиации из зоны досягаемости ракет ATACMS, в первую очередь оставив в пределах досягаемости вертолеты и самолеты непосредственной поддержки аэродрома Курск, тем самым сократив количество важных целей", - цитирует издание неназванного украинского офицера. Он добавляет, что использование этих ракет "не окажет серьезного воздействия на российские войска, потому что оно приносит лишь дополнительные тактические выгоды, а не немедленные и решительные результаты". Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
https://ria.ru/20241119/medvedev-1984565554.html
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россия, киев, украина, владимир путин, джо байден, жозеп боррель, евросоюз, нато, в мире
Россия, Киев, Украина, Владимир Путин, Джо Байден, Жозеп Боррель, Евросоюз, НАТО, В мире
Monde рассказала, почему удары по России не изменят ситуацию на фронте

Monde: решение США по Украине не изменит ситуацию на фронте

© AP Photo / Lewis JolyРакета Storm Shadow / SCALP
Ракета Storm Shadow / SCALP - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© AP Photo / Lewis Joly
Ракета Storm Shadow / SCALP. Архивное фото
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ПАРИЖ, 19 ноя – РИА Новости. Решение США позволить Украине использовать свои ракеты ATACMS для ударов вглубь РФ, которое повлекло дискуссию об аналогичном шаге со стороны Парижа и Лондона, не изменит ситуацию на фронте, в том числе потому, что число дальнобойных ракет Scalp, которые Франция может поставить Киеву, ограничено, пишет газета Monde.
В Кремле ранее заявляли, что никакие отдельные виды вооружений, поставленные Западом Киеву, не в состоянии изменить динамику хода спецоперации.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
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Вчера, 12:03
"По словам источника, знакомого с ситуацией, Франция имеет ограниченное количество ракет Scalp большой дальности, которые могут быть поставлены Украине. Ведутся консультации с британцами, которые имеют значительные запасы Storm Shadow и экспортируют больше", - пишет СМИ.
В январе Франция пообещала поставить Киеву 40 ракет Scalp, лишь десяток из них был уже передан, указывает газета.
Согласно изданию, даже в случае разрешения Парижем и Лондоном наносить удары по территории РФ, это не изменит ситуацию на фронте, где Россия имеет преимущество, а стратегически важные объекты находятся "вне досягаемости американских ракет".
"Российские силы вывели многие ключевые силы авиации из зоны досягаемости ракет ATACMS, в первую очередь оставив в пределах досягаемости вертолеты и самолеты непосредственной поддержки аэродрома Курск, тем самым сократив количество важных целей", - цитирует издание неназванного украинского офицера.
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Инфографика
Он добавляет, что использование этих ракет "не окажет серьезного воздействия на российские войска, потому что оно приносит лишь дополнительные тактические выгоды, а не немедленные и решительные результаты".
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров.
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
В Кремле прокомментировали сообщения о намерении Киева применить ATACMS
Вчера, 11:41
 
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