https://ria.ru/20241119/ukraina-1984557893.html

Украинские власти заявили о перебоях со светом в Запорожье

Украинские власти заявили о перебоях со светом в Запорожье - РИА Новости, 19.11.2024

Украинские власти заявили о перебоях со светом в Запорожье

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что более 15,6 тысячи потребителей в подконтрольном ВСУ... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T11:56

2024-11-19T11:56

2024-11-19T11:56

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что более 15,6 тысячи потребителей в подконтрольном ВСУ Запорожье продолжают оставаться без электричества. "Более 15,6 тысячи абонентов остаются обесточенными после ночной атаки ... на Запорожье", - утверждает Федоров в своем Telegram-канале. По его словам, энергетики приступили к восстановительным работам. Свет уже удалось вернуть в дома почти двум тысячам абонентам, добавил он. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241119/ukraina-1984515223.html

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в мире, жкх, россия, киев, запорожье, дмитрий песков, вооруженные силы украины, запорожская областная государственная администрация