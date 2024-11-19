Украинские власти заявили о перебоях со светом в Запорожье
Украинские власти заявили о перебоях со светом в подконтрольном ВСУ Запорожье
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что более 15,6 тысячи потребителей в подконтрольном ВСУ Запорожье продолжают оставаться без электричества.
"Более 15,6 тысячи абонентов остаются обесточенными после ночной атаки ... на Запорожье", - утверждает Федоров в своем Telegram-канале.
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По его словам, энергетики приступили к восстановительным работам. Свет уже удалось вернуть в дома почти двум тысячам абонентам, добавил он.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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