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Украинские власти заявили о перебоях со светом в Запорожье - РИА Новости, 19.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:56 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/ukraina-1984557893.html
Украинские власти заявили о перебоях со светом в Запорожье
Украинские власти заявили о перебоях со светом в Запорожье - РИА Новости, 19.11.2024
Украинские власти заявили о перебоях со светом в Запорожье
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что более 15,6 тысячи потребителей в подконтрольном ВСУ... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T11:56
2024-11-19T11:56
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
россия
киев
запорожье
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что более 15,6 тысячи потребителей в подконтрольном ВСУ Запорожье продолжают оставаться без электричества. "Более 15,6 тысячи абонентов остаются обесточенными после ночной атаки ... на Запорожье", - утверждает Федоров в своем Telegram-канале. По его словам, энергетики приступили к восстановительным работам. Свет уже удалось вернуть в дома почти двум тысячам абонентам, добавил он. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241119/ukraina-1984515223.html
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в мире, жкх, россия, киев, запорожье, дмитрий песков, вооруженные силы украины, запорожская областная государственная администрация
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Россия, Киев, Запорожье, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Запорожская областная государственная администрация
Украинские власти заявили о перебоях со светом в Запорожье

Украинские власти заявили о перебоях со светом в подконтрольном ВСУ Запорожье

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампочки
Лампочки - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Марина Лысцева
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что более 15,6 тысячи потребителей в подконтрольном ВСУ Запорожье продолжают оставаться без электричества.
"Более 15,6 тысячи абонентов остаются обесточенными после ночной атаки ... на Запорожье", - утверждает Федоров в своем Telegram-канале.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Под Запорожьем повредили инфраструктурные объекты
Вчера, 08:17
По его словам, энергетики приступили к восстановительным работам. Свет уже удалось вернуть в дома почти двум тысячам абонентам, добавил он.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Пожарные на Украине - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
В Запорожье прогремели взрывы
18 ноября, 22:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХРоссияКиевЗапорожьеДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныЗапорожская областная государственная администрация
 
 
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