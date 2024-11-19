https://ria.ru/20241119/ukraina-1984533781.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.11.2024

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена во вторник в Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T10:22

2024-11-19T10:22

2024-11-19T10:22

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена во вторник в Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, тревога в Полтавской области звучит около получаса. В 09.55 мск тревогу объявили в Сумской и Харьковской областях.

https://ria.ru/20241119/su-34-1984503848.html

харьковская область

украина

полтавская область

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