https://ria.ru/20241119/ukraina-1984533781.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.11.2024
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена во вторник в Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T10:22
2024-11-19T10:22
2024-11-19T10:22
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена во вторник в Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, тревога в Полтавской области звучит около получаса. В 09.55 мск тревогу объявили в Сумской и Харьковской областях.
https://ria.ru/20241119/su-34-1984503848.html
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в мире, харьковская область, украина, полтавская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Полтавская область
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу