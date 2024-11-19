https://ria.ru/20241119/ukraina-1984514763.html

В районе Черкасс прогремели взрывы

В районе Черкасс прогремели взрывы - РИА Новости, 19.11.2024

В районе Черкасс прогремели взрывы

Взрывы раздались во вторник в районе города Черкассы на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное Черкассы". РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T08:13

2024-11-19T08:13

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Взрывы раздались во вторник в районе города Черкассы на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное Черкассы". Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, тревога в Черкасской области звучит почти восемь часов. "Возле Черкасс слышны звуки взрывов. В окрестностях города работает ПВО", - говорится в сообщении опубликованном в Telegram-канале издания. Ранее во вторник украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрыве возле города.

https://ria.ru/20241119/su-34-1984503848.html

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в мире, черкассы, черкасская область