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В районе Черкасс прогремели взрывы - РИА Новости, 19.11.2024
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08:13 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/ukraina-1984514763.html
В районе Черкасс прогремели взрывы
В районе Черкасс прогремели взрывы - РИА Новости, 19.11.2024
В районе Черкасс прогремели взрывы
Взрывы раздались во вторник в районе города Черкассы на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное Черкассы". РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T08:13
2024-11-19T08:13
специальная военная операция на украине
в мире
черкассы
черкасская область
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Взрывы раздались во вторник в районе города Черкассы на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное Черкассы". Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, тревога в Черкасской области звучит почти восемь часов. "Возле Черкасс слышны звуки взрывов. В окрестностях города работает ПВО", - говорится в сообщении опубликованном в Telegram-канале издания. Ранее во вторник украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрыве возле города.
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черкассы
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в мире, черкассы, черкасская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черкассы, Черкасская область
В районе Черкасс прогремели взрывы

"Общественное": в районе города Черкассы прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Взрывы раздались во вторник в районе города Черкассы на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное Черкассы".
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, тревога в Черкасской области звучит почти восемь часов.
"Возле Черкасс слышны звуки взрывов. В окрестностях города работает ПВО", - говорится в сообщении опубликованном в Telegram-канале издания.
Ранее во вторник украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрыве возле города.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧеркассыЧеркасская область
 
 
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