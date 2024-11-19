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Глава Удмуртии Александр Бречалов 4 декабря проведет прямую линию - РИА Новости, 19.11.2024
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Для тега Удмуртская республика - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
Удмуртская Республика
 
11:08 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/udmurtiya-1984544286.html
Глава Удмуртии Александр Бречалов 4 декабря проведет прямую линию
Глава Удмуртии Александр Бречалов 4 декабря проведет прямую линию - РИА Новости, 19.11.2024
Глава Удмуртии Александр Бречалов 4 декабря проведет прямую линию
Глава Удмуртии Александр Бречалов анонсировал прямую линию 4 декабря, на которой он ответит на вопросы жителей региона. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T11:08
2024-11-19T11:08
удмуртская республика
удмуртская республика (удмуртия)
александр бречалов
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УФА, 19 ноя - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов анонсировал прямую линию 4 декабря, на которой он ответит на вопросы жителей региона. "Друзья! 4 декабря в 15.00 (14.00 мск) проведем прямую линию. Буду отвечать на ваши вопросы", - написал Бречалов в своем Telegram-канале. Он сообщил, что вопросы можно отправить через форму подачи вопроса на "Госуслугах" по ссылке - https://pos.gosuslugi.ru/lkp/direct-line/4179, записать через виджет "Госуслуги. Решаем вместе" на сайте правительства Удмуртской Республики - https://udmurt.ru. При оформлении обращения выбрать категорию "Прямая линия Главы", отправить через чат-бот ЦУР в Telegram - https://t.me/sl18_bot, оставить операторам call-центра по телефону 122 с понедельника по пятницу с 8:00 до 19:00, в субботу - с 8:00 до 14:00, воскресенье - выходной или прислать ему в личные сообщения. "Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Удмуртия" и в соцсетях. Вопросы, на которые не успею ответить за время эфира, мы обязательно отработаем", - добавил Бречалов.
https://ria.ru/20241118/udmurtiya-1984450568.html
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удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов
Удмуртская Республика, Удмуртская Республика (Удмуртия), Александр Бречалов

Глава Удмуртии Александр Бречалов 4 декабря проведет прямую линию

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Архивное фото
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УФА, 19 ноя - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов анонсировал прямую линию 4 декабря, на которой он ответит на вопросы жителей региона.
"Друзья! 4 декабря в 15.00 (14.00 мск) проведем прямую линию. Буду отвечать на ваши вопросы", - написал Бречалов в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что вопросы можно отправить через форму подачи вопроса на "Госуслугах" по ссылке - https://pos.gosuslugi.ru/lkp/direct-line/4179, записать через виджет "Госуслуги. Решаем вместе" на сайте правительства Удмуртской Республики - https://udmurt.ru. При оформлении обращения выбрать категорию "Прямая линия Главы", отправить через чат-бот ЦУР в Telegram - https://t.me/sl18_bot, оставить операторам call-центра по телефону 122 с понедельника по пятницу с 8:00 до 19:00, в субботу - с 8:00 до 14:00, воскресенье - выходной или прислать ему в личные сообщения.
"Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Удмуртия" и в соцсетях. Вопросы, на которые не успею ответить за время эфира, мы обязательно отработаем", - добавил Бречалов.
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
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Удмуртская РеспубликаУдмуртская Республика (Удмуртия)Александр Бречалов
 
 
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