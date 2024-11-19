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Россия начала серийный выпуск мобильных убежищ от ядерного взрыва
Россия начала серийный выпуск мобильных убежищ от ядерного взрыва - РИА Новости, 19.11.2024
Россия начала серийный выпуск мобильных убежищ от ядерного взрыва
Россия впервые приступила к серийному производству мобильных убежищ модульного типа "КУБ-М", которые можно использовать для защиты людей от различных угроз,... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T04:37
2024-11-19T04:37
2024-11-19T04:37
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Россия впервые приступила к серийному производству мобильных убежищ модульного типа "КУБ-М", которые можно использовать для защиты людей от различных угроз, включая световое излучение ядерного взрыва и радиоактивное загрязнение местности; изготовление инновационных убежищ началось в нижегородском Дзержинске. "В Российской Федерации стартовало серийное производство инновационного модульного защитного сооружения "КУБ-М". Производственный процесс развернулся в городе Дзержинске, расположенном в Нижегородской области", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Спасатели отмечают, что это событие стало итогом многолетних исследований и усилий ученых и экспертов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. "Начало серийного производства модульного убежища представляет собой важный шаг к повышению безопасности граждан. В будущем подобные разработки приведут к созданию новых эффективных систем защиты населения", - резюмирует ВНИИ ГОЧС. Ранее ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) разработали мобильное убежище модульного типа "КУБ-М" для защиты людей не только от светового излучения ядерного взрыва, но и от радиоактивного загрязнения местности. В базовую комплектацию "КУБ-М" входят два модуля: помещения для укрываемых на 54 человека и технический блок. Вместимость убежища можно увеличить за счет установки дополнительных модулей. Ключевое преимущество "КУБ-М" перед другими защитными сооружениями гражданской обороны - мобильность. При необходимости его можно перевезти автомобильным или железнодорожным транспортном на новое место для возведения и подключить к уже имеющимся инженерным сетям. Подчеркивалось, что производство, транспортировка и установка "КУБ-М" более чем в два раза дешевле строительства стационарного убежища, а срок его изготовления и монтажа не превышает трех месяцев. Эти и другие особенности изделия могут значительно снизить финансовые издержки от возведения и эксплуатации стационарных защитных сооружений ГО.
https://ria.ru/20240531/ubezhischa-1949581201.html
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технологии, россия, внии гочс, общество
Технологии, Россия, ВНИИ ГОЧС, Общество
Россия начала серийный выпуск мобильных убежищ от ядерного взрыва
В Нижнем Новгороде началось серийное производство мобильных убежищ "КУБ-М"
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Россия впервые приступила к серийному производству мобильных убежищ модульного типа "КУБ-М", которые можно использовать для защиты людей от различных угроз, включая световое излучение ядерного взрыва и радиоактивное загрязнение местности; изготовление инновационных убежищ началось в нижегородском Дзержинске.
"В Российской Федерации стартовало серийное производство инновационного модульного защитного сооружения "КУБ-М". Производственный процесс развернулся в городе Дзержинске, расположенном в Нижегородской области", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС
.
Спасатели отмечают, что это событие стало итогом многолетних исследований и усилий ученых и экспертов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
"Начало серийного производства модульного убежища представляет собой важный шаг к повышению безопасности граждан. В будущем подобные разработки приведут к созданию новых эффективных систем защиты населения", - резюмирует ВНИИ ГОЧС.
Ранее ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) разработали мобильное убежище модульного типа "КУБ-М" для защиты людей не только от светового излучения ядерного взрыва, но и от радиоактивного загрязнения местности.
В базовую комплектацию "КУБ-М" входят два модуля: помещения для укрываемых на 54 человека и технический блок. Вместимость убежища можно увеличить за счет установки дополнительных модулей. Ключевое преимущество "КУБ-М" перед другими защитными сооружениями гражданской обороны - мобильность. При необходимости его можно перевезти автомобильным или железнодорожным транспортном на новое место для возведения и подключить к уже имеющимся инженерным сетям.
Подчеркивалось, что производство, транспортировка и установка "КУБ-М" более чем в два раза дешевле строительства стационарного убежища, а срок его изготовления и монтажа не превышает трех месяцев. Эти и другие особенности изделия могут значительно снизить финансовые издержки от возведения и эксплуатации стационарных защитных сооружений ГО.