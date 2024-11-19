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Жительница Тувы довезла неадекватного мужчину до полиции на капоте - РИА Новости, 19.11.2024
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15:29 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/tuva-1984634070.html
Жительница Тувы довезла неадекватного мужчину до полиции на капоте
Жительница Тувы довезла неадекватного мужчину до полиции на капоте - РИА Новости, 19.11.2024
Жительница Тувы довезла неадекватного мужчину до полиции на капоте
Жительница Тувы на капоте своего авто довезла неадекватного мужчину до отделения полиции Кызыла, по прибытии он сбежал, а женщине выписали штраф, сообщает... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T15:29
2024-11-19T15:29
происшествия
авто
кызыл
россия
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КРАСНОЯРСК, 19 ноя – РИА Новости. Жительница Тувы на капоте своего авто довезла неадекватного мужчину до отделения полиции Кызыла, по прибытии он сбежал, а женщине выписали штраф, сообщает краевой главк МВД. По данным ведомства, в ходе мониторинга соцсетей они выявили запись, на которой мужчину везли на капоте машины. Полицейские установили, что инцидент произошел во время встречи подруги автоледи с ее знакомым. По словам женщины, в какой-то момент знакомый начал вести себя агрессивно, нецензурно ругаться и размахивать кулаками. Женщины сели в машину и заперли двери. Однако дебошир, не желая прекращать встречу, забрался на крышу авто и попытался проникнуть в салон. "Решив, что он находится в неадекватном состоянии, водитель начала движение и направилась в сторону УМВД России по Кызылу с мужчиной на капоте. Однако по прибытии в полицию мужчина скрылся в неизвестном направлении", - говорится в сообщении ведомства. Сотрудники полиции установили, что за рулем была 29-летняя жительница села Ак-Эрик. В ведомстве уточнили, что инспекторы ДПС составили административный протокол по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ "перевозка людей вне кабины автомобиля". Женщине выписали штраф в размере 1 тысячи рублей.
https://ria.ru/20241119/novokuznetsk-1984633414.html
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происшествия, авто, кызыл, россия
Происшествия, Авто, Кызыл, Россия
Жительница Тувы довезла неадекватного мужчину до полиции на капоте

МВД: жительница Тувы довезла неадекватного мужчину до полиции на капоте

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 19 ноя – РИА Новости. Жительница Тувы на капоте своего авто довезла неадекватного мужчину до отделения полиции Кызыла, по прибытии он сбежал, а женщине выписали штраф, сообщает краевой главк МВД.
По данным ведомства, в ходе мониторинга соцсетей они выявили запись, на которой мужчину везли на капоте машины. Полицейские установили, что инцидент произошел во время встречи подруги автоледи с ее знакомым. По словам женщины, в какой-то момент знакомый начал вести себя агрессивно, нецензурно ругаться и размахивать кулаками. Женщины сели в машину и заперли двери. Однако дебошир, не желая прекращать встречу, забрался на крышу авто и попытался проникнуть в салон.
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"Решив, что он находится в неадекватном состоянии, водитель начала движение и направилась в сторону УМВД России по Кызылу с мужчиной на капоте. Однако по прибытии в полицию мужчина скрылся в неизвестном направлении", - говорится в сообщении ведомства.
Сотрудники полиции установили, что за рулем была 29-летняя жительница села Ак-Эрик. В ведомстве уточнили, что инспекторы ДПС составили административный протокол по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ "перевозка людей вне кабины автомобиля". Женщине выписали штраф в размере 1 тысячи рублей.
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