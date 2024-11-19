https://ria.ru/20241119/tusk-1984636467.html
Польша увеличит производство боеприпасов, заявил Туск
Польша увеличит производство боеприпасов, заявил Туск - РИА Новости, 19.11.2024
Польша увеличит производство боеприпасов, заявил Туск
Польша увеличит производство боеприпасов и построит для этого новые предприятия, заявил премьер-министр республики Дональд Туск перед началом заседания кабинета РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T15:39
2024-11-19T15:39
2024-11-19T15:39
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ВАРШАВА, 19 ноя - РИА Новости. Польша увеличит производство боеприпасов и построит для этого новые предприятия, заявил премьер-министр республики Дональд Туск перед началом заседания кабинета министров. "Сегодня мы примем решение о начале в большом объеме строительства предприятий и усиления тех предприятий, которые уже работают на пользу польских боеприпасов", - сказал Туск. По его словам, в результате военной помощи Украине нехватка боеприпасов ощущается во всех странах ЕС и НАТО. "Эта война показала полную неготовность большинства стран Европы, НАТО, если речь идет о запасах боеприпасов. Это один из самых больших недостатков, как в странах НАТО, так и в Польше. Сегодня мы придадим совершенно другую скорость вопросу производства польских боеприпасов", - сказал Туск. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241118/tusk-1984303152.html
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в мире, украина, россия, польша, дональд туск, сергей лавров, нато, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Польша, Дональд Туск, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз
Польша увеличит производство боеприпасов, заявил Туск
Премьер Польши Туск заявил, что в стране увеличат производство боеприпасов