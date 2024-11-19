https://ria.ru/20241119/turtsiya-1984679142.html
В Турции ведут поисковые работы после пропажи белорусских альпинисток
В Турции ведут поисковые работы после пропажи белорусских альпинисток - РИА Новости, 19.11.2024
В Турции ведут поисковые работы после пропажи белорусских альпинисток
МИД Белоруссии сообщил, что в Турции ведутся поисково-спасательные работы в связи с информацией о пропаже двух белорусских альпинисток, белорусские дипломаты... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T18:08
2024-11-19T18:08
2024-11-19T18:30
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МИНСК, 19 ноя – РИА Новости. МИД Белоруссии сообщил, что в Турции ведутся поисково-спасательные работы в связи с информацией о пропаже двух белорусских альпинисток, белорусские дипломаты находятся в контакте с турецкими компетентными органами. "Белорусские дипломаты находятся в постоянном контакте с компетентными органами Турции и иными заинтересованными. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы. Делается все возможное, задействованы все доступные ресурсы", - заявили в пресс-службе внешнеполитического ведомства. В министерстве также выразили пожелание благополучного разрешения этой сложной ситуации. По информации турецких СМИ, две сестры из Белоруссии 16 ноября отправились в поход и пропали в горах Аладаглар.
https://ria.ru/20241103/alpinist-1981706126.html
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в мире, белоруссия, турция
В мире, Белоруссия, Турция
В Турции ведут поисковые работы после пропажи белорусских альпинисток
В Турции ведут спасательные работы после пропажи белорусских альпинисток