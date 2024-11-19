Источник: живущая в стамбульском аэропорту украинка хочет попасть в Россию
Пожилая украинка, желавшая вернуться в РФ к семье, жила в аэропорту Стамбула
Международный аэропорт Стамбула. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 19 ноя — РИА Новости. Пожилая гражданка Украины Любовь Бикмухаметова больше месяца жила в Международном аэропорту Стамбула, женщина хочет попасть в Россию к семье, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Украинское гражданство женщина получила, так как на момент развала СССР она с мужем-военным находилась в Полтаве, где он служил. После отставки мужа, который, по ее словам, не пожелал приносить присягу украинским ВС, Бикмухаметова с семьей приехала в Россию и не возвращалась на Украину до 2021 года, но заявление на получение российского гражданства не подавала. На Украину Бикмухаметова ездила, чтобы забрать документы на квартиру, но, по ее словам, в Москву ее "не пустили" и отправили обратно в Стамбул, где она делала пересадку. В аэропорту Стамбула женщина ночевала на скамейках, ей помогали сотрудники воздушной гавани, в частности, на три дня ей позволили остаться в отеле в аэропорту.
Бикмухаметова жила в зоне вылетов аэропорта с 9 октября. Семидесятилетняя женщина рассказала турецкому агентству Anadolu, что родилась в Рязани. "В России у меня все родственники, я себя считаю россиянкой. Я ездила туда (на Украину. — Прим. ред.) по необходимости, быстро все оформила и вернулась назад, чтобы продолжить лечение мужа", — отметила женщина.
По ее словам, в России у нее остался парализованный супруг после инсульта с потерей памяти, за которым ей необходимо ухаживать.
"Турецкий департамент миграции забрал женщину на выходных из аэропорта сразу после появления сообщений в СМИ, они позаботятся о ней и уже занялись вопросом", — рассказал собеседник агентства.
Он также предположил, что речи о "депортации" из России, как это преподносят турецкие СМИ, не идет. "Граждане Украины могут попасть в Россию на данный момент только через аэропорт Шереметьево, возможно, она прилетела в аэропорт Внуково, — предположил источник.
В Шереметьево из Стамбула выполняет рейсы только Аэрофлот, рейсы других авиакомпаний вылетают во Внуково и Домодедово.
С 16 октября 2023 года граждане Украины могут въехать в Россию только через автомобильный пункт пропуска "Лудонка" в Псковской области и через аэропорт Шереметьево, однако 12 октября портал LSM сообщил, что МВД Латвии подготовило проект о приостановке с 16 октября 2023 года работы двух КПП на границе с Россией, в том числе "Виентули", что соответствует российскому пункту пропуска "Лудонка" — единственный наземный погранпункт, через который в Россию могут въезжать граждане Украины.
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