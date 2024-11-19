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Эксперт раскрыл, как Турция и Россия могут обойти санкции США в торговле - РИА Новости, 19.11.2024
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05:37 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/turtsiya-1984505054.html
Эксперт раскрыл, как Турция и Россия могут обойти санкции США в торговле
Эксперт раскрыл, как Турция и Россия могут обойти санкции США в торговле - РИА Новости, 19.11.2024
Эксперт раскрыл, как Турция и Россия могут обойти санкции США в торговле
Бартерная торговля может стать главным решением проблемы банковских транзакций между Турцией и Россией на фоне санкций США, заявил РИА Новости турецкий... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T05:37
2024-11-19T05:37
россия
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АНКАРА, 19 ноя – РИА Новости. Бартерная торговля может стать главным решением проблемы банковских транзакций между Турцией и Россией на фоне санкций США, заявил РИА Новости турецкий экономист Хикмет Байдар. Турция ожидает, что США при втором президентском сроке Дональда Трампа уменьшат давление на турецкие банки за финансовые связи с Россией, заявил на прошлой неделе турецкий министр торговли Омер Болат. Финансовая система Турции из-за страха санкций слишком тщательно проверяет транзакции с РФ, даже если речь о неподсанкционных контрагентах, жалобы поступают от обеих сторон, заявлял ранее министр финансов страны Мехмет Шимшек. "Главное препятствие здесь – санкции США против России, на фоне которых турецкие компании также получают угрозы со стороны Вашингтона. В нынешней ситуации было бы разумным отказаться от банковской системы в торговле между Турцией и Россией. Для этого необходимо создать в Турции модель бартерной торговли с Россией", - заявил собеседник агентства. По его словам, Анкаре и Москве необходимо усовершенствовать модель бартерной торговли. "Таким образом, банковская система и западные санкции не будут иметь влияния на торговлю двух стран. Для этого необходима соответствующая инфраструктура, создание в Турции компании, которая будет заниматься бартерной торговлей. Необходимы инвестиции в эту компанию, создание филиала этой компании на территории России. То есть создание модели, в которой не будет необходимости в системе SWIFT", - добавил экономист. В ходе переговоров лидеров Турции и РФ на полях саммита БРИКС в Казани турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов сообщал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://ria.ru/20241118/ukraina-1984328143.html
https://ria.ru/20241119/udary-1984496956.html
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россия, владимир путин, дональд трамп, мехмет шимшек, турция, в мире
Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Мехмет Шимшек, Турция, В мире
Эксперт раскрыл, как Турция и Россия могут обойти санкции США в торговле

Экономист Байдар: бартерная торговля может решить проблему санкций

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВид на мечеть Айя-София и Новую мечеть в Стамбуле
Вид на мечеть Айя-София и Новую мечеть в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Вид на мечеть Айя-София и Новую мечеть в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 19 ноя – РИА Новости. Бартерная торговля может стать главным решением проблемы банковских транзакций между Турцией и Россией на фоне санкций США, заявил РИА Новости турецкий экономист Хикмет Байдар.
Турция ожидает, что США при втором президентском сроке Дональда Трампа уменьшат давление на турецкие банки за финансовые связи с Россией, заявил на прошлой неделе турецкий министр торговли Омер Болат. Финансовая система Турции из-за страха санкций слишком тщательно проверяет транзакции с РФ, даже если речь о неподсанкционных контрагентах, жалобы поступают от обеих сторон, заявлял ранее министр финансов страны Мехмет Шимшек.
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"Главное препятствие здесь – санкции США против России, на фоне которых турецкие компании также получают угрозы со стороны Вашингтона. В нынешней ситуации было бы разумным отказаться от банковской системы в торговле между Турцией и Россией. Для этого необходимо создать в Турции модель бартерной торговли с Россией", - заявил собеседник агентства.
По его словам, Анкаре и Москве необходимо усовершенствовать модель бартерной торговли.
"Таким образом, банковская система и западные санкции не будут иметь влияния на торговлю двух стран. Для этого необходима соответствующая инфраструктура, создание в Турции компании, которая будет заниматься бартерной торговлей. Необходимы инвестиции в эту компанию, создание филиала этой компании на территории России. То есть создание модели, в которой не будет необходимости в системе SWIFT", - добавил экономист.
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В ходе переговоров лидеров Турции и РФ на полях саммита БРИКС в Казани турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов сообщал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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