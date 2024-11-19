https://ria.ru/20241119/turtsija-1984543962.html

Турция предупредила Запад о риске ядерного конфликта, сообщил источник

Турция предупредила Запад о риске ядерного конфликта, сообщил источник - РИА Новости, 19.11.2024

Турция предупредила Запад о риске ядерного конфликта, сообщил источник

Анкара в контактах с западными партнёрами регулярно предупреждает о риске ядерного конфликта из-за ситуации вокруг Украины, призывает к снижению напряженности,... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T11:08

2024-11-19T11:08

2024-11-19T11:09

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АНКАРА, 19 ноя – РИА Новости. Анкара в контактах с западными партнёрами регулярно предупреждает о риске ядерного конфликта из-за ситуации вокруг Украины, призывает к снижению напряженности, заявил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. "Конечно же, опасения вокруг ядерного конфликта имеются, ситуация (на Украине - ред.) вызывает значительные опасения относительно этого риска (ядерного конфликта - ред.). В контактах с западными партнёрами с нашей стороны всегда поднимается этот вопрос, мы предупреждаем об этом риске", - заявил собеседник агентства, комментируя вероятность ядерного конфликта из-за ситуации вокруг Украины. Президент России Владимир Путин заявлял ранее, что Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о возможности применения такого оружия со стороны России используется для целей негативно повлиять на дружественные страны. Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.

https://ria.ru/20241119/ugroza-1984510148.html

https://ria.ru/20240601/doktrina-1949812153.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, анкара (провинция), владимир путин, турция