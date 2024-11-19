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Турция предупредила Запад о риске ядерного конфликта, сообщил источник - РИА Новости, 19.11.2024
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11:08 19.11.2024 (обновлено: 11:09 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/turtsija-1984543962.html
Турция предупредила Запад о риске ядерного конфликта, сообщил источник
Турция предупредила Запад о риске ядерного конфликта, сообщил источник - РИА Новости, 19.11.2024
Турция предупредила Запад о риске ядерного конфликта, сообщил источник
Анкара в контактах с западными партнёрами регулярно предупреждает о риске ядерного конфликта из-за ситуации вокруг Украины, призывает к снижению напряженности,... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T11:08
2024-11-19T11:09
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АНКАРА, 19 ноя – РИА Новости. Анкара в контактах с западными партнёрами регулярно предупреждает о риске ядерного конфликта из-за ситуации вокруг Украины, призывает к снижению напряженности, заявил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. "Конечно же, опасения вокруг ядерного конфликта имеются, ситуация (на Украине - ред.) вызывает значительные опасения относительно этого риска (ядерного конфликта - ред.). В контактах с западными партнёрами с нашей стороны всегда поднимается этот вопрос, мы предупреждаем об этом риске", - заявил собеседник агентства, комментируя вероятность ядерного конфликта из-за ситуации вокруг Украины. Президент России Владимир Путин заявлял ранее, что Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о возможности применения такого оружия со стороны России используется для целей негативно повлиять на дружественные страны. Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
https://ria.ru/20241119/ugroza-1984510148.html
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в мире, россия, украина, анкара (провинция), владимир путин, турция
В мире, Россия, Украина, Анкара (провинция), Владимир Путин, Турция
Турция предупредила Запад о риске ядерного конфликта, сообщил источник

Турция предупредила Запад о риске ядерного конфликта из-за Украины

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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АНКАРА, 19 ноя – РИА Новости. Анкара в контактах с западными партнёрами регулярно предупреждает о риске ядерного конфликта из-за ситуации вокруг Украины, призывает к снижению напряженности, заявил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.
"Конечно же, опасения вокруг ядерного конфликта имеются, ситуация (на Украине - ред.) вызывает значительные опасения относительно этого риска (ядерного конфликта - ред.). В контактах с западными партнёрами с нашей стороны всегда поднимается этот вопрос, мы предупреждаем об этом риске", - заявил собеседник агентства, комментируя вероятность ядерного конфликта из-за ситуации вокруг Украины.
Пуск невооруженной ракеты Minuteman 3 - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
"Ставка на ядерные ракеты". В Турции заговорили об угрозе у границ России
Вчера, 07:05
Президент России Владимир Путин заявлял ранее, что Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о возможности применения такого оружия со стороны России используется для целей негативно повлиять на дружественные страны.
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
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