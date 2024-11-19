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Oxxxymiron* перенес тур Dolce Vita из-за проблем со здоровьем - РИА Новости, 19.11.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
17:38 19.11.2024 (обновлено: 17:42 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/tur-1984669101.html
Oxxxymiron* перенес тур Dolce Vita из-за проблем со здоровьем
Oxxxymiron* перенес тур Dolce Vita из-за проблем со здоровьем - РИА Новости, 19.11.2024
Oxxxymiron* перенес тур Dolce Vita из-за проблем со здоровьем
Рэпер Oxxxymiron* сообщил о переносе тура Dolce Vita на 2026 год из-за проблем со здоровьем. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T17:38
2024-11-19T17:42
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Рэпер Oxxxymiron* сообщил о переносе тура Dolce Vita на 2026 год из-за проблем со здоровьем. "Друзья! К моему огромному сожалению, тур Dolce Vita переносится на 2026 год в связи с состоянием моего здоровья. Максимально непростое решение, и я очень надеюсь на ваше понимание", - написал он в своем Telegram-канале. Как уточнил артист, все купленные билеты останутся действительными на новые даты. О новых датах будет сообщено позднее. "В итоге все будет хорошо!" - заключил Oxxxymiron*. Ранее, согласно информации из базы розыска МВД РФ, Мирон Федоров* был объявлен в розыск в России.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20241108/rosfinmonitoring-1982678644.html
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Oxxxymiron* перенес тур Dolce Vita из-за проблем со здоровьем

Oxxxymiron сообщил о переносе тура Dolce Vita из-за проблем со здоровьем

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРэп исполнитель Оксимирон*
Рэп исполнитель Оксимирон* - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Рэп исполнитель Оксимирон*. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Рэпер Oxxxymiron* сообщил о переносе тура Dolce Vita на 2026 год из-за проблем со здоровьем.
"Друзья! К моему огромному сожалению, тур Dolce Vita переносится на 2026 год в связи с состоянием моего здоровья. Максимально непростое решение, и я очень надеюсь на ваше понимание", - написал он в своем Telegram-канале.
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Как уточнил артист, все купленные билеты останутся действительными на новые даты. О новых датах будет сообщено позднее.
"В итоге все будет хорошо!" - заключил Oxxxymiron*.
Ранее, согласно информации из базы розыска МВД РФ, Мирон Федоров* был объявлен в розыск в России.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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