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В Нижнем Новгороде женщина пыталась спрятаться от приставов в тумбочке - РИА Новости, 19.11.2024
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17:32 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/tumbochka-1984667089.html
В Нижнем Новгороде женщина пыталась спрятаться от приставов в тумбочке
В Нижнем Новгороде женщина пыталась спрятаться от приставов в тумбочке - РИА Новости, 19.11.2024
В Нижнем Новгороде женщина пыталась спрятаться от приставов в тумбочке
Осужденная за долги по алиментам жительница Нижегородской области небольшого роста спряталась от судебных приставов в тумбочке, но ее выдали торчавшие ноги,... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T17:32
2024-11-19T17:32
происшествия
нижегородская область
россия
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноя – РИА Новости. Осужденная за долги по алиментам жительница Нижегородской области небольшого роста спряталась от судебных приставов в тумбочке, но ее выдали торчавшие ноги, сообщает пресс-служба управления ФССП России по Нижегородской области. Женщина была привлечена к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) с назначением наказания в виде девяти месяцев исправительных работ. Женщина не отбыла наказание, в связи с чем оно было заменено на три месяца лишения свободы в колонии-поселении. Однако осужденная туда не приехала, хотя обязана была сделать это. В итоге ее объявили в розыск. "Долго скрываться у осужденной не получилось. Судебные приставы по прибытии по месту работы должницы узнали от ее напарника, что ее на месте нет. Однако при осмотре подсобного помещения в глаза сотруднику ведомства бросилась небольшая тумбочка, из-под которой выглядывали ноги. Оказалась, что женщина небольшого роста смогла поместиться в этот маленький шкафчик", - говорится в сообщении ведомства. После задержания судебный пристав передал осужденную сотрудникам службы исполнения наказаний.
https://ria.ru/20241108/peterburg-1982674520.html
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происшествия, нижегородская область, россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Происшествия, Нижегородская область, Россия, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
В Нижнем Новгороде женщина пыталась спрятаться от приставов в тумбочке

Жительница Нижегородской области пыталась спрятаться от приставов в тумбочке

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов
Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноя – РИА Новости. Осужденная за долги по алиментам жительница Нижегородской области небольшого роста спряталась от судебных приставов в тумбочке, но ее выдали торчавшие ноги, сообщает пресс-служба управления ФССП России по Нижегородской области.
Женщина была привлечена к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) с назначением наказания в виде девяти месяцев исправительных работ. Женщина не отбыла наказание, в связи с чем оно было заменено на три месяца лишения свободы в колонии-поселении. Однако осужденная туда не приехала, хотя обязана была сделать это. В итоге ее объявили в розыск.
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"Долго скрываться у осужденной не получилось. Судебные приставы по прибытии по месту работы должницы узнали от ее напарника, что ее на месте нет. Однако при осмотре подсобного помещения в глаза сотруднику ведомства бросилась небольшая тумбочка, из-под которой выглядывали ноги. Оказалась, что женщина небольшого роста смогла поместиться в этот маленький шкафчик", - говорится в сообщении ведомства.
После задержания судебный пристав передал осужденную сотрудникам службы исполнения наказаний.
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ПроисшествияНижегородская областьРоссияФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)
 
 
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