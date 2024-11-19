https://ria.ru/20241119/tumbochka-1984667089.html

В Нижнем Новгороде женщина пыталась спрятаться от приставов в тумбочке

В Нижнем Новгороде женщина пыталась спрятаться от приставов в тумбочке - РИА Новости, 19.11.2024

В Нижнем Новгороде женщина пыталась спрятаться от приставов в тумбочке

Осужденная за долги по алиментам жительница Нижегородской области небольшого роста спряталась от судебных приставов в тумбочке, но ее выдали торчавшие ноги,... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T17:32

2024-11-19T17:32

2024-11-19T17:32

происшествия

нижегородская область

россия

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноя – РИА Новости. Осужденная за долги по алиментам жительница Нижегородской области небольшого роста спряталась от судебных приставов в тумбочке, но ее выдали торчавшие ноги, сообщает пресс-служба управления ФССП России по Нижегородской области. Женщина была привлечена к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) с назначением наказания в виде девяти месяцев исправительных работ. Женщина не отбыла наказание, в связи с чем оно было заменено на три месяца лишения свободы в колонии-поселении. Однако осужденная туда не приехала, хотя обязана была сделать это. В итоге ее объявили в розыск. "Долго скрываться у осужденной не получилось. Судебные приставы по прибытии по месту работы должницы узнали от ее напарника, что ее на месте нет. Однако при осмотре подсобного помещения в глаза сотруднику ведомства бросилась небольшая тумбочка, из-под которой выглядывали ноги. Оказалась, что женщина небольшого роста смогла поместиться в этот маленький шкафчик", - говорится в сообщении ведомства. После задержания судебный пристав передал осужденную сотрудникам службы исполнения наказаний.

https://ria.ru/20241108/peterburg-1982674520.html

https://ria.ru/20240902/tonnel-1969975664.html

нижегородская область

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происшествия, нижегородская область, россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)