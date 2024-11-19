https://ria.ru/20241119/tsakhal-1984692362.html

ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира подразделения "Хезболлы" в Ливане

ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира подразделения "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 19.11.2024

ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира подразделения "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник заявила о ликвидации командира ракетного подразделения шиитского движения "Хезболлах" Али Тауфика Дуэйка на юге Ливана. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T19:03

2024-11-19T19:03

2024-11-19T19:03

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ХАЙФА, 19 ноя – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник заявила о ликвидации командира ракетного подразделения шиитского движения "Хезболлах" Али Тауфика Дуэйка на юге Ливана. "ЦАХАЛ нанес удар по террористу Али Тауфику Дуэйку, командиру подразделения ракет средней дальности "Хезболлах", в районе Кфар-Джуз на юге Ливана и ликвидировал его", - говорится в сообщении пресс-службы. В сообщении отмечается, что Дуэйк был ответственен за запуск более 300 снарядов по северным и центральным районам Израиля. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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в мире, ливан, израиль, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024