https://ria.ru/20241119/trevoga-1984716167.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.11.2024

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киевской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T22:31

2024-11-19T22:31

2024-11-19T22:31

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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в указанных регионах была объявлена в 22.17 мск. Ранее тревога прозвучала в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской областях, там она продолжает действовать до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241119/dron-1984713687.html

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