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Трамп начал получать сводки разведки вскоре после выборов, пишут СМИ - РИА Новости, 19.11.2024
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15:39 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/tramp-1984636273.html
Трамп начал получать сводки разведки вскоре после выборов, пишут СМИ
Трамп начал получать сводки разведки вскоре после выборов, пишут СМИ - РИА Новости, 19.11.2024
Трамп начал получать сводки разведки вскоре после выборов, пишут СМИ
Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп начал получать сводки информации разведки вскоре после окончания выборов, отказавшись от них во время... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T15:39
2024-11-19T15:39
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп начал получать сводки информации разведки вскоре после окончания выборов, отказавшись от них во время предвыборной кампании из-за опасения новых обвинений в "утечках" государственной тайны, пишет издание Washington Post со ссылкой на анонимных американских чиновников. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января. "Избранный президент Дональд Трамп... начал получать разведывательные сводки... Брифинги, проводимые Управлением директора национальной разведки, начались вскоре после выборов", - сообщает издание. Издание со ссылкой на офис директора национальной разведки США отмечает, что предоставление сводок избранному президенту - устоявшаяся в США политическая традиция, начатая в 1952 году. При этом ранее на практике не было зафиксировано случаев, когда американский президент попадал под обвинения о ненадлежащем хранении документов. В публикации подчеркивается, что Трамп, ставший единственным обвиненным судом в неподобающем обращении с секретной информацией президентом США в первый срок его правления, отказался от получения сводок национальной разведки в период предвыборной гонки, опасаясь новых обвинений в "утечках" со стороны представителей разведки. В августе 2022 года ФБР провело обыск в имении Трампа, поводом к которому стало хранение секретных документов экс-президентом. В его поместье Мар-а-Лаго во Флориде правоохранители пришли в рамках дела о незаконном использовании, хищении и уничтожении служебных материалов. Сотрудники правоохранительных органов изъяли тысячи документов, в том числе разных уровней секретности, вплоть до высшего. Трамп со следственными процедурами не согласился и критиковал действия минюста, заявляя, что они политически мотивированны. Летом 2023 года Трампу предъявили обвинения по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Экс-президенту в случае признания виновным грозил многолетний тюремный срок и крупный денежный штраф. Сам политик настаивал, что не успел вернуть документы из-за спешки и высокой загруженности. В середине июля 2024 года окружной судья Эйлин Кэннон постановила закрыть дело против Трампа, заявив, что назначение Джека Смита специальным прокурором идет вразрез с нормами американской конституции. Смит возглавлял обвинение против Трампа в деле о ненадлежащем хранении засекреченных документов. Позднее Смит обжаловал решение Кэннон.
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в мире, сша, флорида, дональд трамп, фбр, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Флорида, Дональд Трамп, ФБР, Выборы президента США — 2024
Трамп начал получать сводки разведки вскоре после выборов, пишут СМИ

WP: Трамп начал получать разведывательные сводки вскоре после выборов

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп начал получать сводки информации разведки вскоре после окончания выборов, отказавшись от них во время предвыборной кампании из-за опасения новых обвинений в "утечках" государственной тайны, пишет издание Washington Post со ссылкой на анонимных американских чиновников.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Центральное разведывательное управление - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Трамп назначил главой ЦРУ бывшего директора национальной разведки
13 ноября, 01:49
"Избранный президент Дональд Трамп... начал получать разведывательные сводки... Брифинги, проводимые Управлением директора национальной разведки, начались вскоре после выборов", - сообщает издание.
Издание со ссылкой на офис директора национальной разведки США отмечает, что предоставление сводок избранному президенту - устоявшаяся в США политическая традиция, начатая в 1952 году. При этом ранее на практике не было зафиксировано случаев, когда американский президент попадал под обвинения о ненадлежащем хранении документов.
В публикации подчеркивается, что Трамп, ставший единственным обвиненным судом в неподобающем обращении с секретной информацией президентом США в первый срок его правления, отказался от получения сводок национальной разведки в период предвыборной гонки, опасаясь новых обвинений в "утечках" со стороны представителей разведки.
Майк Уолц - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Будущий помощник Трампа оценил решение США по ударам вглубь России
Вчера, 11:12
В августе 2022 года ФБР провело обыск в имении Трампа, поводом к которому стало хранение секретных документов экс-президентом. В его поместье Мар-а-Лаго во Флориде правоохранители пришли в рамках дела о незаконном использовании, хищении и уничтожении служебных материалов. Сотрудники правоохранительных органов изъяли тысячи документов, в том числе разных уровней секретности, вплоть до высшего. Трамп со следственными процедурами не согласился и критиковал действия минюста, заявляя, что они политически мотивированны.
Летом 2023 года Трампу предъявили обвинения по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Экс-президенту в случае признания виновным грозил многолетний тюремный срок и крупный денежный штраф. Сам политик настаивал, что не успел вернуть документы из-за спешки и высокой загруженности.
В середине июля 2024 года окружной судья Эйлин Кэннон постановила закрыть дело против Трампа, заявив, что назначение Джека Смита специальным прокурором идет вразрез с нормами американской конституции. Смит возглавлял обвинение против Трампа в деле о ненадлежащем хранении засекреченных документов. Позднее Смит обжаловал решение Кэннон.
Тулси Габбард - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Трамп предложил кандидатуру на пост директора национальной разведки
13 ноября, 23:14
 
В миреСШАФлоридаДональд ТрампФБРВыборы президента США — 2024
 
 
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