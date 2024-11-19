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В Китае пытаются наладить диалог с администрацией Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 19.11.2024
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10:52 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/tramp-1984532483.html
В Китае пытаются наладить диалог с администрацией Трампа, пишут СМИ
В Китае пытаются наладить диалог с администрацией Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 19.11.2024
В Китае пытаются наладить диалог с администрацией Трампа, пишут СМИ
Представители КНР пытаются наладить диалог с грядущей администрацией победившего на выборах в США Дональда Трампа, сообщает газета Financial Times со ссылкой на РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T10:52
2024-11-19T10:52
выборы президента сша — 2024
центральное разведывательное управление (цру)
дональд трамп
джо байден
вашингтон (штат)
сша
китай
в мире
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Представители КНР пытаются наладить диалог с грядущей администрацией победившего на выборах в США Дональда Трампа, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. "Посол Китая в США пытается наладить отношения с потенциальными чиновниками администрации Трампа… за последние месяцы Се Фэн встретился с десятками бывших американских чиновников и специалистов по Китаю", - пишет газета. Бывший эксперт ЦРУ по Китаю Деннис Уайлдер заявил газете, что, по его данным, влиятельным представителям правящей партии КНР, которые посещали Вашингтон в последние месяцы, не удавалось добиться встреч с чиновниками грядущей администрации Трампа. Другой аналитик американской разведки заявил изданию, что приоритетом Китая в диалоге с администрацией Трампа выступает экономическая политика, в частности вопрос о возможном введении Трампом высоких пошлин на импортируемую в США продукцию из КНР. Источник со связями в правительстве КНР рассказал газете, что КНР хочет достичь определенной договоренности с администрацией Трампа, однако проблема в том, что цели Трампа в отношении Китая остается для них неясными. Источник признал, что ожидания властей Китая невысоки. Дональд Трамп, еще будучи кандидатом в президенты от Республиканской партии, заявил, что в случае избрания намерен повысить пошлины на продукцию из КНР и других стран. Предыдущий президентский срок Трампа ознаменовала "торговая война" с Пекином. Преемник Трампа, действующий президент Джо Байден, фактически продолжил ее: звучали угрозы повышения тарифов на импорт стали, алюминия и китайских электромобилей.
https://ria.ru/20241117/knr-1984202219.html
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выборы президента сша — 2024, центральное разведывательное управление (цру), дональд трамп, джо байден, вашингтон (штат), сша, китай, в мире
Выборы президента США — 2024, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Дональд Трамп, Джо Байден, Вашингтон (штат), США, Китай, В мире
В Китае пытаются наладить диалог с администрацией Трампа, пишут СМИ

FT: представители КНР пытаются наладить диалог с администрацией Трампа

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Представители КНР пытаются наладить диалог с грядущей администрацией победившего на выборах в США Дональда Трампа, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
"Посол Китая в США пытается наладить отношения с потенциальными чиновниками администрации Трампа… за последние месяцы Се Фэн встретился с десятками бывших американских чиновников и специалистов по Китаю", - пишет газета.
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Бывший эксперт ЦРУ по Китаю Деннис Уайлдер заявил газете, что, по его данным, влиятельным представителям правящей партии КНР, которые посещали Вашингтон в последние месяцы, не удавалось добиться встреч с чиновниками грядущей администрации Трампа.
Другой аналитик американской разведки заявил изданию, что приоритетом Китая в диалоге с администрацией Трампа выступает экономическая политика, в частности вопрос о возможном введении Трампом высоких пошлин на импортируемую в США продукцию из КНР.
Источник со связями в правительстве КНР рассказал газете, что КНР хочет достичь определенной договоренности с администрацией Трампа, однако проблема в том, что цели Трампа в отношении Китая остается для них неясными. Источник признал, что ожидания властей Китая невысоки.
Дональд Трамп, еще будучи кандидатом в президенты от Республиканской партии, заявил, что в случае избрания намерен повысить пошлины на продукцию из КНР и других стран. Предыдущий президентский срок Трампа ознаменовала "торговая война" с Пекином. Преемник Трампа, действующий президент Джо Байден, фактически продолжил ее: звучали угрозы повышения тарифов на импорт стали, алюминия и китайских электромобилей.
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