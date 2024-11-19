Трамп лично просит сенаторов утвердить кандидатуру Гетца, пишут СМИ
Axios: Трамп лично обзванивает сенаторов, призывая проголосовать за Гетца
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Выигравший выборы президента США Дональд Трамп якобы лично обзванивает сенаторов из Республиканской партии, призывая их проголосовать за кандидатуру Мэтта Гетца на пост генерального прокурора страны и главы минюста несмотря на обвинения против бывшего конгрессмена, сообщило во вторник издание Axios, ссылаясь на сенаторов.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что более половины сенаторов-республиканцев США не поддерживают кандидатуру Гетца. Таким образом, в Сенате будет недостаточно голосов для утверждения его кандидатуры.
"Он хочет именно Мэтта Гетца... Одна вещь о Дональде Трампе: люди никогда не должны путать его поддержку одного из своих кандидатов с тактическим или стратегическим инструментом для кого-то другого. И, по крайней мере, на данный момент он вкладывает в это свой собственный политический капитал", - заявил изданию сенатор-республиканец Кевин Крамер, в то время как второй сенатор, пожелавший остаться анонимным, подтвердил звонок от Трампа с призывом проголосовать за Гетца.
Номинация Гетца якобы шокировала работников Минюста США, некоторые посчитали это решение "безумием", ранее сообщал NBC. Гетц, в отношении которого ранее велось федеральное расследование, закончившееся без предъявления обвинений, регулярно критиковал как Минюст, так и ФБР, в том числе призывая лишить бюро финансирования и упразднить его.
Комитет по этике вел расследование в отношении Гетца с 2021 года, хотя этот процесс неоднократно приостанавливался. Обвинения включали предполагаемые сексуальные домогательства, употребление наркотиков, принятие неподобающих подарков и препятствование правосудию. Гетц отрицал все обвинения.
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что будет "настоятельно просить" комитет по этике не публиковать отчет о расследовании в отношении Гетца.