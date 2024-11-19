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Трамп лично просит сенаторов утвердить кандидатуру Гетца, пишут СМИ - РИА Новости, 19.11.2024
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03:57 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/tramp-1984499526.html
Трамп лично просит сенаторов утвердить кандидатуру Гетца, пишут СМИ
Трамп лично просит сенаторов утвердить кандидатуру Гетца, пишут СМИ - РИА Новости, 19.11.2024
Трамп лично просит сенаторов утвердить кандидатуру Гетца, пишут СМИ
Выигравший выборы президента США Дональд Трамп якобы лично обзванивает сенаторов из Республиканской партии, призывая их проголосовать за кандидатуру Мэтта Гетца РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T03:57
2024-11-19T03:57
в мире
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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Выигравший выборы президента США Дональд Трамп якобы лично обзванивает сенаторов из Республиканской партии, призывая их проголосовать за кандидатуру Мэтта Гетца на пост генерального прокурора страны и главы минюста несмотря на обвинения против бывшего конгрессмена, сообщило во вторник издание Axios, ссылаясь на сенаторов. Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что более половины сенаторов-республиканцев США не поддерживают кандидатуру Гетца. Таким образом, в Сенате будет недостаточно голосов для утверждения его кандидатуры. "Он хочет именно Мэтта Гетца... Одна вещь о Дональде Трампе: люди никогда не должны путать его поддержку одного из своих кандидатов с тактическим или стратегическим инструментом для кого-то другого. И, по крайней мере, на данный момент он вкладывает в это свой собственный политический капитал", - заявил изданию сенатор-республиканец Кевин Крамер, в то время как второй сенатор, пожелавший остаться анонимным, подтвердил звонок от Трампа с призывом проголосовать за Гетца. Номинация Гетца якобы шокировала работников Минюста США, некоторые посчитали это решение "безумием", ранее сообщал NBC. Гетц, в отношении которого ранее велось федеральное расследование, закончившееся без предъявления обвинений, регулярно критиковал как Минюст, так и ФБР, в том числе призывая лишить бюро финансирования и упразднить его. Комитет по этике вел расследование в отношении Гетца с 2021 года, хотя этот процесс неоднократно приостанавливался. Обвинения включали предполагаемые сексуальные домогательства, употребление наркотиков, принятие неподобающих подарков и препятствование правосудию. Гетц отрицал все обвинения. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что будет "настоятельно просить" комитет по этике не публиковать отчет о расследовании в отношении Гетца.
https://ria.ru/20241119/tramp-1984487351.html
https://ria.ru/20241117/genprokuror-1984203176.html
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в мире, сша, мэтт гетц, дональд трамп, майк джонсон, nbc, фбр, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Мэтт Гетц, Дональд Трамп, Майк Джонсон, NBC, ФБР, Выборы президента США — 2024
Трамп лично просит сенаторов утвердить кандидатуру Гетца, пишут СМИ

Axios: Трамп лично обзванивает сенаторов, призывая проголосовать за Гетца

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Выигравший выборы президента США Дональд Трамп якобы лично обзванивает сенаторов из Республиканской партии, призывая их проголосовать за кандидатуру Мэтта Гетца на пост генерального прокурора страны и главы минюста несмотря на обвинения против бывшего конгрессмена, сообщило во вторник издание Axios, ссылаясь на сенаторов.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что более половины сенаторов-республиканцев США не поддерживают кандидатуру Гетца. Таким образом, в Сенате будет недостаточно голосов для утверждения его кандидатуры.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Трамп провел встречу с главой Coinbase, пишут СМИ
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"Он хочет именно Мэтта Гетца... Одна вещь о Дональде Трампе: люди никогда не должны путать его поддержку одного из своих кандидатов с тактическим или стратегическим инструментом для кого-то другого. И, по крайней мере, на данный момент он вкладывает в это свой собственный политический капитал", - заявил изданию сенатор-республиканец Кевин Крамер, в то время как второй сенатор, пожелавший остаться анонимным, подтвердил звонок от Трампа с призывом проголосовать за Гетца.
Номинация Гетца якобы шокировала работников Минюста США, некоторые посчитали это решение "безумием", ранее сообщал NBC. Гетц, в отношении которого ранее велось федеральное расследование, закончившееся без предъявления обвинений, регулярно критиковал как Минюст, так и ФБР, в том числе призывая лишить бюро финансирования и упразднить его.
Комитет по этике вел расследование в отношении Гетца с 2021 года, хотя этот процесс неоднократно приостанавливался. Обвинения включали предполагаемые сексуальные домогательства, употребление наркотиков, принятие неподобающих подарков и препятствование правосудию. Гетц отрицал все обвинения.
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что будет "настоятельно просить" комитет по этике не публиковать отчет о расследовании в отношении Гетца.
Мэтт Гетц - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
В США допустили отмену Трампом номинации Гетца на пост генпрокурора
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В миреСШАМэтт ГетцДональд ТрампМайк ДжонсонNBCФБРВыборы президента США — 2024
 
 
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