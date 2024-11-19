https://ria.ru/20241119/tramp-1984487351.html
Трамп провел встречу с главой Coinbase, пишут СМИ
Трамп провел встречу с главой Coinbase, пишут СМИ - РИА Новости, 19.11.2024
Трамп провел встречу с главой Coinbase, пишут СМИ
Победивший на выборах президент США Дональд Трамп в понедельник провел не анонсированную встречу с генеральным директором крупной криптовалютной платформы... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T00:13
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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Победивший на выборах президент США Дональд Трамп в понедельник провел не анонсированную встречу с генеральным директором крупной криптовалютной платформы Coinbase Брайаном Армстронгом, чтобы обсудить возможные назначения в своей новой администрации, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Это первая встреча Трампа и Армстронга после выборов. Она состоялась на фоне активной работы Трампа по формированию кабинета министров. Трамп, ранее скептически настроенный к криптовалютам, за последний год неоднократно давал понять, что стал активным сторонником их использования. На ежегодной биткоин-конференции в этом году Трамп заявил о планах создать президентский консультативный совет по криптовалютам и биткоину, чтобы разработать прозрачные регуляторные стандарты. Армстронг уже публично выступил с предложением назначить Хестер Пирс, действующего члена комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) от Республиканской партии, на пост председателя SEC. Coinbase активно участвовала в финансировании предвыборной кампании Трампа, выделив более 100 миллионов долларов на различные политические комитеты. Основная часть средств пошла на поддержку Fairshake - политического комитета, финансируемого криптовалютной индустрией, который потратил более 40 миллионов долларов на поддержку кандидатов в конгресс.
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в мире, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Трамп провел встречу с главой Coinbase, пишут СМИ
WSJ: Трамп провел встречу с гендиректором Coinbase Армстронгом
ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Победивший на выборах президент США Дональд Трамп в понедельник провел не анонсированную встречу с генеральным директором крупной криптовалютной платформы Coinbase Брайаном Армстронгом, чтобы обсудить возможные назначения в своей новой администрации, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Это первая встреча Трампа и Армстронга после выборов. Она состоялась на фоне активной работы Трампа по формированию кабинета министров. Трамп, ранее скептически настроенный к криптовалютам, за последний год неоднократно давал понять, что стал активным сторонником их использования.
На ежегодной биткоин-конференции в этом году Трамп заявил о планах создать президентский консультативный совет по криптовалютам и биткоину, чтобы разработать прозрачные регуляторные стандарты.
Армстронг уже публично выступил с предложением назначить Хестер Пирс, действующего члена комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) от Республиканской партии, на пост председателя SEC.
Coinbase активно участвовала в финансировании предвыборной кампании Трампа, выделив более 100 миллионов долларов на различные политические комитеты. Основная часть средств пошла на поддержку Fairshake - политического комитета, финансируемого криптовалютной индустрией, который потратил более 40 миллионов долларов на поддержку кандидатов в конгресс.