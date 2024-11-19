https://ria.ru/20241119/tramp-1984487351.html

Трамп провел встречу с главой Coinbase, пишут СМИ

Трамп провел встречу с главой Coinbase, пишут СМИ - РИА Новости, 19.11.2024

Трамп провел встречу с главой Coinbase, пишут СМИ

Победивший на выборах президент США Дональд Трамп в понедельник провел не анонсированную встречу с генеральным директором крупной криптовалютной платформы... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T00:13

2024-11-19T00:13

2024-11-19T00:13

в мире

сша

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982158301_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_59e8c7205284c8cb1201b246c7c204ac.jpg

ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Победивший на выборах президент США Дональд Трамп в понедельник провел не анонсированную встречу с генеральным директором крупной криптовалютной платформы Coinbase Брайаном Армстронгом, чтобы обсудить возможные назначения в своей новой администрации, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Это первая встреча Трампа и Армстронга после выборов. Она состоялась на фоне активной работы Трампа по формированию кабинета министров. Трамп, ранее скептически настроенный к криптовалютам, за последний год неоднократно давал понять, что стал активным сторонником их использования. На ежегодной биткоин-конференции в этом году Трамп заявил о планах создать президентский консультативный совет по криптовалютам и биткоину, чтобы разработать прозрачные регуляторные стандарты. Армстронг уже публично выступил с предложением назначить Хестер Пирс, действующего члена комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) от Республиканской партии, на пост председателя SEC. Coinbase активно участвовала в финансировании предвыборной кампании Трампа, выделив более 100 миллионов долларов на различные политические комитеты. Основная часть средств пошла на поддержку Fairshake - политического комитета, финансируемого криптовалютной индустрией, который потратил более 40 миллионов долларов на поддержку кандидатов в конгресс.

https://ria.ru/20241118/tramp-1984435966.html

https://ria.ru/20241118/tramp-1984405012.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024