https://ria.ru/20241119/tiraspol-1984648862.html

Тирасполь и Кишинев могут подписать декларацию о мирном урегулировании

Тирасполь и Кишинев могут подписать декларацию о мирном урегулировании - РИА Новости, 19.11.2024

Тирасполь и Кишинев могут подписать декларацию о мирном урегулировании

Тирасполь и Кишинев могут заключить декларацию о приверженности мирным методам урегулирования между Приднестровьем и Молдавией, заявил во вторник журналистам... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T16:26

2024-11-19T16:26

2024-11-19T16:26

в мире

кишинев

молдавия

тирасполь

виталий игнатьев

вадим красносельский

обсе

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ТИРАСПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости. Тирасполь и Кишинев могут заключить декларацию о приверженности мирным методам урегулирования между Приднестровьем и Молдавией, заявил во вторник журналистам глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев. Приднестровская сторона 17 мая предложила Кишиневу заключить декларацию о приверженности мирным методам урегулирования между ПМР и Молдавией. Глава Приднестровья Вадим Красносельский 2 июля на встрече с главой делегации Европейского союза в Молдавии Янисом Мажейксом заявил, что Кишинев отвергает предложение подписать такой документ. "Мы провели интересную дискуссию, молдавская сторона высказала свои аргументы, и я так понял, что есть пространство для определённого движения вперёд… Если Кишинёв будет готов пойти на компромиссные решения, есть надежда на то, что документ может быть принят. Пока это крайне осторожный оптимизм", - сказал Игнатьев по итогам встречи в Бендерах с вице-премьером по реинтеграции Молдавии Олегом Серебряном в формате "1+1". Глава МИД ПМР напомнил, что декларацию разработала и предложила для подписания именно приднестровская сторона. По его словам, главная цель документа – обозначить решение существующих проблем только в процессе переговоров "Она нужна для реализации её на практике и понимания, что только политическим путём будем решать проблемы, снимать существующие ограничения и то, что молдавская сторона осознаёт свою ответственность в рамках диалога", - отметил Игнатьев. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20241108/krasnoselskiy-1982578998.html

https://ria.ru/20240915/pmr-1972856828.html

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в мире, кишинев, молдавия, тирасполь, виталий игнатьев, вадим красносельский, обсе