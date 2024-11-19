https://ria.ru/20241119/terakt-1984613236.html

В Пензе подростков заподозрили в теракте после поджога трех сотовых вышек

В Пензе подростков заподозрили в теракте после поджога трех сотовых вышек - РИА Новости, 19.11.2024

В Пензе подростков заподозрили в теракте после поджога трех сотовых вышек

Двое подростков в Пензе подозреваются в теракте после поджога трех базовых станций операторов мобильной связи, по решению суда фигуранты отправлены под домашний РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T14:40

2024-11-19T14:40

2024-11-19T14:40

происшествия

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россия

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САРАТОВ, 19 ноя - РИА Новости. Двое подростков в Пензе подозреваются в теракте после поджога трех базовых станций операторов мобильной связи, по решению суда фигуранты отправлены под домашний арест, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "По версии следствия, двое подростков за обещанную оплату совершили поджоги трех базовых станций операторов связи 7 и 9 ноября в Пензе, чем пытались дестабилизировать деятельность органов власти. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 205 УК РФ "Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору". Подозреваемые задержаны, им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сказал собеседник агентства. Санкция этой статьи УК РФ предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы. Следственное управление СК РФ по региону пока не комментирует это дело.

https://ria.ru/20241108/arest-1982695065.html

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пенза

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пенза, россия, следственный комитет россии (ск рф)