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В Пензе подростков заподозрили в теракте после поджога трех сотовых вышек - РИА Новости, 19.11.2024
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14:40 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/terakt-1984613236.html
В Пензе подростков заподозрили в теракте после поджога трех сотовых вышек
В Пензе подростков заподозрили в теракте после поджога трех сотовых вышек - РИА Новости, 19.11.2024
В Пензе подростков заподозрили в теракте после поджога трех сотовых вышек
Двое подростков в Пензе подозреваются в теракте после поджога трех базовых станций операторов мобильной связи, по решению суда фигуранты отправлены под домашний РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T14:40
2024-11-19T14:40
происшествия
пенза
россия
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САРАТОВ, 19 ноя - РИА Новости. Двое подростков в Пензе подозреваются в теракте после поджога трех базовых станций операторов мобильной связи, по решению суда фигуранты отправлены под домашний арест, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "По версии следствия, двое подростков за обещанную оплату совершили поджоги трех базовых станций операторов связи 7 и 9 ноября в Пензе, чем пытались дестабилизировать деятельность органов власти. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 205 УК РФ "Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору". Подозреваемые задержаны, им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сказал собеседник агентства. Санкция этой статьи УК РФ предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы. Следственное управление СК РФ по региону пока не комментирует это дело.
https://ria.ru/20241108/arest-1982695065.html
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происшествия, пенза, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пенза, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Пензе подростков заподозрили в теракте после поджога трех сотовых вышек

Двоих подростков в Пензе заподозрили в теракте после поджога трех сотовых вышек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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САРАТОВ, 19 ноя - РИА Новости. Двое подростков в Пензе подозреваются в теракте после поджога трех базовых станций операторов мобильной связи, по решению суда фигуранты отправлены под домашний арест, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"По версии следствия, двое подростков за обещанную оплату совершили поджоги трех базовых станций операторов связи 7 и 9 ноября в Пензе, чем пытались дестабилизировать деятельность органов власти. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 205 УК РФ "Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору". Подозреваемые задержаны, им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сказал собеседник агентства.
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Санкция этой статьи УК РФ предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.
Следственное управление СК РФ по региону пока не комментирует это дело.
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