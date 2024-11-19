https://ria.ru/20241119/teplotrassa-1984508747.html
В Приморье задержан начальник теплосети, из-за которого обварилась женщина
В Приморье задержан начальник теплосети, из-за которого обварилась женщина - РИА Новости, 19.11.2024
В Приморье задержан начальник теплосети, из-за которого обварилась женщина
Следователи в Приморье задержали начальника тепловой сети, по вине которого пенсионерка упала в вылившийся из трубы теплотрассы во Владивостоке кипяток и... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T06:33
2024-11-19T06:33
2024-11-19T06:33
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ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя – РИА Новости. Следователи в Приморье задержали начальника тепловой сети, по вине которого пенсионерка упала в вылившийся из трубы теплотрассы во Владивостоке кипяток и получила серьезные ожоги, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. "Следственными органами СКР по Приморскому краю задержан начальник Восточного района структурного подразделения "Приморские тепловые сети" АО "Дальневосточная генерирующая компания". Он обвиняется в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, при ремонте трубопровода (часть 2 статьи 238 УК РФ)", - говорится в сообщении. По версии следствия, за день до происшествия фигуранта обязали устранить повреждения напорного участка трубопровода теплотрассы на улице Калинина во Владивостоке. При выполнении работ он был обязан контролировать безопасность: оградить рабочую зону, откачать горячую воду, поставить необходимые таблички, дорожные знаки и прочее. "Пятнадцатого ноября 2024 года около 10 часов 45 минут в отсутствие его контроля, произошел разлив горячей воды на поверхность грунта и остановку общественного транспорта "Чайка". В это время на остановке находилась 69-летняя женщина. Последняя упала в скопившуюся на грунте горячую воду, получив термический ожог горячей водой и тяжелый ожоговый шок. В настоящее время она госпитализирована в медицинское учреждение", - отмечается в сообщении. Следователи направили в суд ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
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происшествия, жкх, владивосток, приморский край, россия
Происшествия, ЖКХ, Владивосток, Приморский край, Россия
В Приморье задержан начальник теплосети, из-за которого обварилась женщина
Следователи задержали начальника теплосети за халатность при ремонте теплотрассы
ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя – РИА Новости. Следователи в Приморье задержали начальника тепловой сети, по вине которого пенсионерка упала в вылившийся из трубы теплотрассы во Владивостоке кипяток и получила серьезные ожоги, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
"Следственными органами СКР по Приморскому краю задержан начальник Восточного района структурного подразделения "Приморские тепловые сети" АО "Дальневосточная генерирующая компания". Он обвиняется в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, при ремонте трубопровода (часть 2 статьи 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, за день до происшествия фигуранта обязали устранить повреждения напорного участка трубопровода теплотрассы на улице Калинина во Владивостоке. При выполнении работ он был обязан контролировать безопасность: оградить рабочую зону, откачать горячую воду, поставить необходимые таблички, дорожные знаки и прочее.
"Пятнадцатого ноября 2024 года около 10 часов 45 минут в отсутствие его контроля, произошел разлив горячей воды на поверхность грунта и остановку общественного транспорта "Чайка". В это время на остановке находилась 69-летняя женщина. Последняя упала в скопившуюся на грунте горячую воду, получив термический ожог горячей водой и тяжелый ожоговый шок. В настоящее время она госпитализирована в медицинское учреждение", - отмечается в сообщении.
Следователи направили в суд ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.