https://ria.ru/20241119/tbilisi-1984641950.html

Протестующие студенты пытались перекрыть проспект в Тбилиси

Протестующие студенты пытались перекрыть проспект в Тбилиси - РИА Новости, 19.11.2024

Протестующие студенты пытались перекрыть проспект в Тбилиси

Протестующие против итогов парламентских выборов в Грузии студенты пытались во вторник перекрыть центральный проспект Чавчавадзе в Тбилиси, им помешала полиция, РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T16:03

2024-11-19T16:03

2024-11-19T16:03

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тбилисский государственный университет

парламентские выборы в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 19 ноя - РИА Новости. Протестующие против итогов парламентских выборов в Грузии студенты пытались во вторник перекрыть центральный проспект Чавчавадзе в Тбилиси, им помешала полиция, передает корреспондент РИА Новости. Студенты собрались перед зданием университета на проспекте Чавчавадзе, чтобы послушать гражданскую лекцию оппозиционно настроенного писателя Лаши Бугадзе. Лекция проходила на открытом пространстве перед зданием, в это время студенты попытались перекрыть проспект живой цепью, но правоохранители не позволили им это сделать. Студенты заявляют, что после завершения лекции присоединятся к акции протеста оппозиционеров, которая проходит на проспекте Меликишвили. Ранее во вторник несколько сотен протестующих собрались на проспекте Меликишвили в Тбилиси после того, как рано утром их вытеснил спецназ с территории Тбилисского государственного университета, где у оппозиционеров были расставлены палатки. ЦИК Грузии 16 ноября опубликовал итоговый протокол прошедших 26 октября парламентских выборов, согласно которому победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов и получив 89 мандатов из 150 в парламенте. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, но они не признают итоги выборов и отказываются от депутатских мест. Парламент должен собраться не позднее десятого дня после публикации итогового протокола по созыву президента. Если президент откажется созывать парламент, законодательный орган соберется самостоятельно. Оппозиционеры считают итоги сфальсифицированными, требуют проведения международного расследования и новых парламентских выборов. Прокуратура Грузии начала расследование в связи с утверждениями оппозиции о якобы фальсификации результатов выборов, однако большинство оппозиционеров не сотрудничают с ведомством.

https://ria.ru/20241118/gruziya-1984457917.html

https://ria.ru/20241031/kobakhidze--1981247259.html

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в мире, грузия, тбилиси, тбилисский государственный университет, парламентские выборы в грузии — 2024