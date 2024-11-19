https://ria.ru/20241119/tbilisi-1984541412.html

При разгоне протестующих в Тбилиси задержали 16 человек

При разгоне протестующих в Тбилиси задержали 16 человек - РИА Новости, 19.11.2024

При разгоне протестующих в Тбилиси задержали 16 человек

Правоохранители задержали при разгоне протестующих в Тбилиси 16 человек, трое уже освобождены, сообщает пресс-служба МВД Грузии. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T10:56

2024-11-19T10:56

2024-11-19T11:15

в мире

тбилиси

грузия

парламентские выборы в грузии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984340410_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_4b8bc2253f6e69e024881a7a24f9489c.jpg

ТБИЛИСИ, 19 ноя - РИА Новости. Правоохранители задержали при разгоне протестующих в Тбилиси 16 человек, трое уже освобождены, сообщает пресс-служба МВД Грузии."На митинге на пересечении проспектов Чавчавадзе и Варазисхеви в административном порядке были задержаны 16 человек, трое из них освобождены под подписку", - говорится в заявлении.Ситуация в Тбилиси после того, как спецназ разогнал митингующих у здания госуниверситета, спокойная; люди не покидают центр города, но и стычек с полицией нет, передавал утром корреспондент РИА Новости.Оппозиционеры парализовали территорию перед Тбилисским государственным университетом в воскресенье вечером. Они разжигали огонь, пели песни, играли в игры. Горожане приносили на место еду и горячие напитки.ЦИК Грузии 16 ноября опубликовал итоговый протокол прошедших 26 октября парламентских выборов, согласно которому победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов и получив 89 мандатов из 150 в парламенте. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, но они не признают итоги выборов и отказываются от депутатских мест. Парламент должен собраться не позднее десятого дня после публикации итогового протокола по созыву президента. Если президент откажется созывать парламент, законодательный орган соберется самостоятельно.Оппозиционеры считают итоги сфальсифицированными, требуют проведения международного расследования и новых парламентских выборов.Прокуратура Грузии начала расследование в связи с утверждениями оппозиции о якобы фальсификации результатов выборов, однако большинство оппозиционеров не сотрудничают с ведомством.

https://ria.ru/20241118/gruziya-1984457917.html

https://ria.ru/20241118/isk-1984455377.html

тбилиси

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, тбилиси, грузия, парламентские выборы в грузии — 2024