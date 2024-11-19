https://ria.ru/20241119/tatarstan-1984624095.html
Более 400 человек подписали контракты с Минобороны РФ на выставке в Казани
Более 400 человек подписали контракты с Минобороны РФ на выставке в Казани - РИА Новости, 19.11.2024
Более 400 человек подписали контракты с Минобороны РФ на выставке в Казани
Более 400 граждан подписали контракты с министерством обороны России в Татарстане за время работы выставки "Сила V правде - гордость и победа", сообщает... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T15:02
2024-11-19T15:02
2024-11-19T15:02
республика татарстан
безопасность
россия
казань
самарская область
единая россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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КАЗАНЬ, 19 ноя - РИА Новости. Более 400 граждан подписали контракты с министерством обороны России в Татарстане за время работы выставки "Сила V правде - гордость и победа", сообщает пресс-служба Центрального военного округа. Выставка трофейной военной техники "Сила V правде - гордость и победа", захваченной и уничтоженной военнослужащими группировки войск "Центр" в ходе боевых действий на донецком и авдеевском направлениях специальной военной операции, открылась на площади перед центральным стадионом Казани 13 ноября. Здесь представлено 14 единиц западной военной техники, в том числе танк Abrams, бронетранспортеры М113, боевые машины пехоты Marder, Bradley, бронеавтомобили Mastiff, Kirpi, образцы стрелкового и противотанкового вооружения. Выставка завершается 19 ноября. "За время посещения экспозиции в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Кемеровской, Новосибирской Оренбургской, Самарской областях, Республике Алтай, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах наибольшее количество изъявивших желание проходить службу в ВС РФ - из Татарстана. До Казани лидером была Оренбургская область, в ней более 300 человек подписали контракты с Минобороны", - говорится в сообщении. В мобильном пункте отбора на военную службу по контракту, который был открыт на выставке, посетителей информировали о льготах и социальных гарантиях, которые получают военнослужащие и члены их семей, знакомили с условиями прохождения службы в различных видах и родах войск и демонстрировали комплект тактического обмундирования, который получает каждый гражданин при подписании контракта. Особый акцент делался на получении военнослужащими контрактной службы региональных и федеральных мер поддержки. Граждан, заключивших контракты с Минобороны РФ, обеспечивают вещевым имуществом: на пункте отбора военнослужащим выдают тактическую экипировку, обувь, вещмешки, рюкзаки и набор необходимых медикаментов для личной аптечки. После получения вещевого имущества и комплекта документов военнослужащие убывают в воинскую часть, где проходят боевую подготовку под руководством опытных инструкторов, после чего направляются для выполнения задач в зоне специальной военной операции. В настоящее время заключающие контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают единовременную выплату в размере до 2 миллионов рублей. Это одна из самых высоких выплат в стране. Данная сумма складывается из следующих выплат: от Татарстана - 1,3 миллиона рублей, от Минобороны РФ - 400 тысяч рублей, от муниципалитетов Татарстана - до 300 тысяч рублей. Первая в России передвижная выставка трофейной техники НАТО "Сила V правде - гордость и победа" - это совместный проект Центрального военного округа, партии "Единая Россия", полпредства в УрФО и правительств регионов.
https://ria.ru/20241107/tatarstan--1982514237.html
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безопасность, россия, казань, самарская область, единая россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Республика Татарстан, Безопасность, Россия, Казань, Самарская область, Единая Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
КАЗАНЬ, 19 ноя - РИА Новости. Более 400 граждан подписали контракты с министерством обороны России в Татарстане за время работы выставки "Сила V правде - гордость и победа", сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Выставка трофейной военной техники "Сила V правде - гордость и победа", захваченной и уничтоженной военнослужащими группировки войск "Центр" в ходе боевых действий на донецком и авдеевском направлениях специальной военной операции, открылась на площади перед центральным стадионом Казани 13 ноября. Здесь представлено 14 единиц западной военной техники, в том числе танк Abrams, бронетранспортеры М113, боевые машины пехоты Marder, Bradley, бронеавтомобили Mastiff, Kirpi, образцы стрелкового и противотанкового вооружения. Выставка завершается 19 ноября.
"За время посещения экспозиции в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Кемеровской, Новосибирской Оренбургской, Самарской областях
, Республике Алтай
, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах наибольшее количество изъявивших желание проходить службу в ВС РФ - из Татарстана. До Казани лидером была Оренбургская область
, в ней более 300 человек подписали контракты с Минобороны", - говорится в сообщении.
В мобильном пункте отбора на военную службу по контракту, который был открыт на выставке, посетителей информировали о льготах и социальных гарантиях, которые получают военнослужащие и члены их семей, знакомили с условиями прохождения службы в различных видах и родах войск и демонстрировали комплект тактического обмундирования, который получает каждый гражданин при подписании контракта. Особый акцент делался на получении военнослужащими контрактной службы региональных и федеральных мер поддержки.
Граждан, заключивших контракты с Минобороны РФ, обеспечивают вещевым имуществом: на пункте отбора военнослужащим выдают тактическую экипировку, обувь, вещмешки, рюкзаки и набор необходимых медикаментов для личной аптечки. После получения вещевого имущества и комплекта документов военнослужащие убывают в воинскую часть, где проходят боевую подготовку под руководством опытных инструкторов, после чего направляются для выполнения задач в зоне специальной военной операции.
В настоящее время заключающие контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают единовременную выплату в размере до 2 миллионов рублей. Это одна из самых высоких выплат в стране. Данная сумма складывается из следующих выплат: от Татарстана - 1,3 миллиона рублей, от Минобороны РФ - 400 тысяч рублей, от муниципалитетов Татарстана - до 300 тысяч рублей.
Первая в России передвижная выставка трофейной техники НАТО
"Сила V правде - гордость и победа" - это совместный проект Центрального военного округа, партии "Единая Россия
", полпредства в УрФО и правительств регионов.