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В Тюменской области таксист угрожал пистолетом ветерану СВО
В Тюменской области таксист угрожал пистолетом ветерану СВО - РИА Новости, 19.11.2024
В Тюменской области таксист угрожал пистолетом ветерану СВО
В городе Тобольске Тюменской области проводится проверка по сообщению о таксисте, который пассажиру - ветерану специальной военной операции приставил пистолет к РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T13:22
2024-11-19T13:22
2024-11-19T13:22
происшествия
тюменская область
тобольск
сирия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ТЮМЕНЬ, 19 ноя – РИА Новости. В городе Тобольске Тюменской области проводится проверка по сообщению о таксисте, который пассажиру - ветерану специальной военной операции приставил пистолет к виску во время поездки, устанавливаются личности участников инцидента. Видео с таксистом, который во время поездки приставил к виску пассажира похожий на пистолет предмет, опубликовано в соцсетях. В нем водитель заявляет, что по контракту убивает тех, кто воевал в Сирии и на СВО. В комментарии к видео указано, что пассажиры - ветеран спецоперации и его сестра. "По размещенной в интернете информации организована проверка, в рамках которых устанавливаются обстоятельства, личность мужчины, который фигурирует на видеоизображении. После этого действиям водителя будет дана правовая оценка", - сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. В прокуратуре Тюменской области уточнили, что правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего и его участников, ход и результаты проверки поставлены прокуратурой области на контроль.
https://ria.ru/20241025/mvd-1980123738.html
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происшествия, тюменская область, тобольск, сирия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Тюменская область, Тобольск, Сирия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Тюменской области таксист угрожал пистолетом ветерану СВО
Под Тюменью устанавливают личность таксиста, угрожавшего пистолетом ветерану СВО