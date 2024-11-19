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Войска "Севера" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области
Войска "Севера" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 19.11.2024
Войска "Севера" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области
ВСУ за сутки потеряли до 135 военных в зоне действий сил российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило во вторник министерство... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T12:35
2024-11-19T12:35
2024-11-19T12:49
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 135 военных в зоне действий сил российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 13-й бригады нацгвардии и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое и Избицкое Харьковской области. Отражены две контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 135 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, 122-мм гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, харьковская область, волчанск, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Харьковская область, Волчанск, Безопасность
Войска "Севера" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области
ВСУ потеряли до 135 военных в зоне действий "Севера"