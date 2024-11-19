https://ria.ru/20241119/svo-1984573810.html

Войска "Севера" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области

Войска "Севера" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 19.11.2024

Войска "Севера" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области

ВСУ за сутки потеряли до 135 военных в зоне действий сил российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило во вторник министерство... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T12:35

2024-11-19T12:35

2024-11-19T12:49

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

харьковская область

волчанск

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 135 военных в зоне действий сил российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 13-й бригады нацгвардии и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое и Избицкое Харьковской области. Отражены две контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 135 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, 122-мм гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, харьковская область, волчанск, безопасность