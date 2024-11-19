https://ria.ru/20241119/svo-1984573226.html

Бойцы "Центра" отразили шесть контратак ВСУ

Бойцы "Центра" отразили шесть контратак ВСУ - РИА Новости, 19.11.2024

Бойцы "Центра" отразили шесть контратак ВСУ

Подразделения группировки войск "Центр" отразили шесть атак, ВСУ потеряли более 310 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T12:34

2024-11-19T12:34

2024-11-19T12:49

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" отразили шесть атак, ВСУ потеряли более 310 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике 53-й, 100-й, 117-й механизированных бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 12-й и 14-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Леонидовка, Белицкое, Дзержинск, Миролюбовка, Гродовка и Новоэкономическое Донецкой Народной Республики, отразили шесть контратак штурмовых групп противника."ВСУ потеряли более 310 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубицу Д-30 и 100-мм противотанковую пушку "Рапира", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность