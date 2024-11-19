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Бойцы "Центра" отразили шесть контратак ВСУ - РИА Новости, 19.11.2024
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12:34 19.11.2024 (обновлено: 12:49 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/svo-1984573226.html
Бойцы "Центра" отразили шесть контратак ВСУ
Бойцы "Центра" отразили шесть контратак ВСУ - РИА Новости, 19.11.2024
Бойцы "Центра" отразили шесть контратак ВСУ
Подразделения группировки войск "Центр" отразили шесть атак, ВСУ потеряли более 310 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T12:34
2024-11-19T12:49
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" отразили шесть атак, ВСУ потеряли более 310 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике 53-й, 100-й, 117-й механизированных бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 12-й и 14-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Леонидовка, Белицкое, Дзержинск, Миролюбовка, Гродовка и Новоэкономическое Донецкой Народной Республики, отразили шесть контратак штурмовых групп противника."ВСУ потеряли более 310 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубицу Д-30 и 100-мм противотанковую пушку "Рапира", - говорится в сводке министерства.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Бойцы "Центра" отразили шесть контратак ВСУ

ВСУ потеряли более 310 военных в зоне действий "Центра"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" отразили шесть атак, ВСУ потеряли более 310 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике 53-й, 100-й, 117-й механизированных бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 12-й и 14-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Леонидовка, Белицкое, Дзержинск, Миролюбовка, Гродовка и Новоэкономическое Донецкой Народной Республики, отразили шесть контратак штурмовых групп противника.
"ВСУ потеряли более 310 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубицу Д-30 и 100-мм противотанковую пушку "Рапира", - говорится в сводке министерства.
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22 июня 2022, 17:18
 
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