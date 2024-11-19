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Судан отправляет на экспорт более миллиона баррелей нефти, заявил министр
Судан отправляет на экспорт более миллиона баррелей нефти, заявил министр - РИА Новости, 19.11.2024
Судан отправляет на экспорт более миллиона баррелей нефти, заявил министр
В настоящее время Судан отправляет на экспорт 1,2 миллиона баррелей нефти каждые 40 дней, сообщил РИА Новости министр энергетики и нефти Судана Мухиддин ан-Наим РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T07:22
2024-11-19T07:22
2024-11-19T07:22
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. В настоящее время Судан отправляет на экспорт 1,2 миллиона баррелей нефти каждые 40 дней, сообщил РИА Новости министр энергетики и нефти Судана Мухиддин ан-Наим Саид. В минувшую среду министр энергетики и нефти Судана Мухиддин ан-Наим Саид прибыл в Россию в сопровождении руководства нефтяных компаний. Со слов российского министерства энергетики, глава ведомства Сергей Цивилев провёл переговоры с суданским коллегой, в ходе которых были рассмотрены перспективы совместных проектов. "Мы экспортируем примерно две партии нефти каждые сорок дней, а каждая партия эквивалентна примерно 600 тысячам баррелей, то есть мы экспортируем примерно один миллион 200 тысяч баррелей каждые сорок дней", - сказал ан-Наим Саид. В Судане с 15 апреля 2023 года идут бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.
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цены на нефть, судан, россия, сергей цивилев, в мире
Цены на нефть, Судан, Россия, Сергей Цивилев, В мире
Судан отправляет на экспорт более миллиона баррелей нефти, заявил министр
Министр: Судан отправляет на экспорт 1,2 миллиона баррелей нефти каждые 40 дней