https://ria.ru/20241119/sudan-1984507727.html

В Судане рассказали о состоянии нефтяных месторождений

В Судане рассказали о состоянии нефтяных месторождений - РИА Новости, 19.11.2024

В Судане рассказали о состоянии нефтяных месторождений

Около 50 процентов нефтяных месторождений Судана находятся в рабочем состоянии и не пострадали от боевых действий в стране, сообщил РИА Новости министр... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T06:18

2024-11-19T06:18

2024-11-19T06:18

в мире

судан

россия

сергей цивилев

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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Около 50 процентов нефтяных месторождений Судана находятся в рабочем состоянии и не пострадали от боевых действий в стране, сообщил РИА Новости министр энергетики и нефти Судана Мухиддин ан-Наим Саид. В минувшую среду министр энергетики и нефти Судана Мухиддин ан-Наим Саид прибыл в Россию в сопровождении руководства нефтяных компаний. Со слов российского министерства энергетики, глава ведомства Сергей Цивилев провёл переговоры с суданским коллегой, в ходе которых были рассмотрены перспективы совместных проектов. "Пятьдесят процентов нефтяных месторождений работают и 50% пострадали от войны, но нефтяные объекты в охваченных боевыми действиями районах до сих пор находятся под охраной местных, и мы платим им за обеспечение охраны, так как у них большие расходы, но все объекты на западе Судана находятся в безопасных районах", - сказал ан-Наим Саид. В Судане с 15 апреля 2023 года идут бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.

https://ria.ru/20241119/sudan-1984500333.html

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в мире, судан, россия, сергей цивилев