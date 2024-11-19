https://ria.ru/20241119/sud-1984662737.html
Экс-генерала ФТС госпитализировали с заседания суда
Экс-генерала ФТС госпитализировали с заседания суда - РИА Новости, 19.11.2024
Экс-генерала ФТС госпитализировали с заседания суда
Экс-генералу ФТС Олегу Завгороднему, которого судят за дебош в Калининграде, потребовалась госпитализация, следующее заседание намечено через неделю, сообщили... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T17:15
2024-11-19T17:15
2024-11-19T17:31
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КАЛИНИНГРАД, 19 ноя — РИА Новости. Экс-генералу ФТС Олегу Завгороднему, которого судят за дебош в Калининграде, потребовалась госпитализация, следующее заседание намечено через неделю, сообщили РИА Новости в пресс-службе Калининградского областного суда. "По Завгороднему: в судебном заседании 19 ноября 2024 года было допрошено трое свидетелей. Заседание отложено по болезни подсудимого, нуждающегося в госпитализации, на 26 ноября", - сказали в пресс-службе. По версии следствия, ночью 2 февраля 2024 года пьяный Завгородний в отеле Калининграда нарушал общественный порядок, персонал вызвал сотрудников Росгвардии. Одному из них фигурант нанес "не менее одного удара ногами в область груди и не менее одного удара ногами в область головы", сообщало региональное управление СК РФ. Дебошира доставили в отдел полиции, где он, "желая воспрепятствовать законным действиям полицейских, нанес представителям власти удары по ногам и телу", добавили в СУСК. Завгороднего судят по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, угроза применения такого насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей), максимальное наказание - лишение свободы на срок до пяти лет. Дело рассматривает Ленинградский районный суд Калининграда. ФТС ранее сообщила, что начальник главного управления тылового обеспечения службы Олег Завгородний с 6 февраля уволен по собственному желанию. Генерал-лейтенант таможенной службы возглавлял управление с 2017 года.
https://ria.ru/20240725/cheboksary-1962004476.html
https://ria.ru/20240731/sud-1963090570.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калининград, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), калининградский областной суд, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Калининград, Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Калининградский областной суд, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Экс-генерала ФТС госпитализировали с заседания суда
Экс-генерала ФТС, которого судят за дебош в Калининграде, госпитализировали
КАЛИНИНГРАД, 19 ноя — РИА Новости. Экс-генералу ФТС Олегу Завгороднему, которого судят за дебош в Калининграде, потребовалась госпитализация, следующее заседание намечено через неделю, сообщили РИА Новости в пресс-службе Калининградского областного суда.
"По Завгороднему: в судебном заседании 19 ноября 2024 года было допрошено трое свидетелей. Заседание отложено по болезни подсудимого, нуждающегося в госпитализации, на 26 ноября", - сказали в пресс-службе.
По версии следствия, ночью 2 февраля 2024 года пьяный Завгородний в отеле Калининграда нарушал общественный порядок, персонал вызвал сотрудников Росгвардии
. Одному из них фигурант нанес "не менее одного удара ногами в область груди и не менее одного удара ногами в область головы", сообщало региональное управление СК РФ
. Дебошира доставили в отдел полиции, где он, "желая воспрепятствовать законным действиям полицейских, нанес представителям власти удары по ногам и телу", добавили в СУСК.
Завгороднего судят по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, угроза применения такого насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей), максимальное наказание - лишение свободы на срок до пяти лет. Дело рассматривает Ленинградский районный суд Калининграда.
ФТС ранее сообщила, что начальник главного управления тылового обеспечения службы Олег Завгородний с 6 февраля уволен по собственному желанию. Генерал-лейтенант таможенной службы возглавлял управление с 2017 года.