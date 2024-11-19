https://ria.ru/20241119/sud-1984662737.html

Экс-генерала ФТС госпитализировали с заседания суда

Экс-генерала ФТС госпитализировали с заседания суда - РИА Новости, 19.11.2024

Экс-генерала ФТС госпитализировали с заседания суда

Экс-генералу ФТС Олегу Завгороднему, которого судят за дебош в Калининграде, потребовалась госпитализация, следующее заседание намечено через неделю, сообщили... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T17:15

2024-11-19T17:15

2024-11-19T17:31

происшествия

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калининградский областной суд

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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КАЛИНИНГРАД, 19 ноя — РИА Новости. Экс-генералу ФТС Олегу Завгороднему, которого судят за дебош в Калининграде, потребовалась госпитализация, следующее заседание намечено через неделю, сообщили РИА Новости в пресс-службе Калининградского областного суда. "По Завгороднему: в судебном заседании 19 ноября 2024 года было допрошено трое свидетелей. Заседание отложено по болезни подсудимого, нуждающегося в госпитализации, на 26 ноября", - сказали в пресс-службе. По версии следствия, ночью 2 февраля 2024 года пьяный Завгородний в отеле Калининграда нарушал общественный порядок, персонал вызвал сотрудников Росгвардии. Одному из них фигурант нанес "не менее одного удара ногами в область груди и не менее одного удара ногами в область головы", сообщало региональное управление СК РФ. Дебошира доставили в отдел полиции, где он, "желая воспрепятствовать законным действиям полицейских, нанес представителям власти удары по ногам и телу", добавили в СУСК. Завгороднего судят по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, угроза применения такого насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей), максимальное наказание - лишение свободы на срок до пяти лет. Дело рассматривает Ленинградский районный суд Калининграда. ФТС ранее сообщила, что начальник главного управления тылового обеспечения службы Олег Завгородний с 6 февраля уволен по собственному желанию. Генерал-лейтенант таможенной службы возглавлял управление с 2017 года.

https://ria.ru/20240725/cheboksary-1962004476.html

https://ria.ru/20240731/sud-1963090570.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, калининград, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), калининградский областной суд, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)