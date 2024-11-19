https://ria.ru/20241119/sud-1984632790.html
Суд продлил арест замминистра спорта Ростовской области
Суд продлил арест замминистра спорта Ростовской области - РИА Новости, 19.11.2024
Суд продлил арест замминистра спорта Ростовской области
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил на месяц срок содержания под стражей заместителю министра по физической культуре и спорту Ростовской области... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T15:26
2024-11-19T15:26
2024-11-19T15:26
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноя - РИА Новости. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил на месяц срок содержания под стражей заместителю министра по физической культуре и спорту Ростовской области Светлане Гадаровой, которой грозит до 6 лет лишения свободы по делу о получении взятки, сообщили в объединенной пресс-службе судов по региону. "Постановлением Ленинского районного суда города Ростова-на- Дону продлен срок содержания под стражей обвиняемой Гадаровой Светлане… на 01 месяц 00 суток… то есть по 19 декабря 2024 года включительно", - говорится в сообщении. Гадарова была задержана по подозрению в коррупционном преступлении. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере). Согласно Уголовному кодексу РФ, данная часть статьи предусматривает наказание от штрафа вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет. По данным суда, в конце прошлого года Гадарова в своем служебном кабинете получила взятку в сумме не менее 80 тысяч рублей. Как считает следствие, деньги ей передал супруг директора одной из компаний "за общее покровительство и попустительство по службе", а именно за создание условий для признания общества победителем по результатам закупки, последующего заключения контрактов на оказание услуг и подписание документов о приемке оказанных услуг.
https://realty.ria.ru/20241118/prokuror-1984437483.html
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происшествия, россия, ростов-на-дону, ростовская область
Происшествия, Россия, Ростов-на-Дону, Ростовская область
Суд продлил арест замминистра спорта Ростовской области
Суд продлил арест замминистра спорта Ростовской области по делу о взятке
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноя - РИА Новости. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил на месяц срок содержания под стражей заместителю министра по физической культуре и спорту Ростовской области Светлане Гадаровой, которой грозит до 6 лет лишения свободы по делу о получении взятки, сообщили в объединенной пресс-службе судов по региону.
"Постановлением Ленинского районного суда города Ростова-на- Дону продлен срок содержания под стражей обвиняемой Гадаровой Светлане… на 01 месяц 00 суток… то есть по 19 декабря 2024 года включительно", - говорится в сообщении.
Гадарова была задержана по подозрению в коррупционном преступлении. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 290 УК РФ
(получение должностным лицом взятки в значительном размере). Согласно Уголовному кодексу РФ, данная часть статьи предусматривает наказание от штрафа вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет.
По данным суда, в конце прошлого года Гадарова в своем служебном кабинете получила взятку в сумме не менее 80 тысяч рублей. Как считает следствие, деньги ей передал супруг директора одной из компаний "за общее покровительство и попустительство по службе", а именно за создание условий для признания общества победителем по результатам закупки, последующего заключения контрактов на оказание услуг и подписание документов о приемке оказанных услуг.