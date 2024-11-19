https://ria.ru/20241119/sud-1984613699.html
В Армавире будут судить бухгалтеров СИЗО по обвинению в хищении
В Армавире будут судить бухгалтеров СИЗО по обвинению в хищении - РИА Новости, 19.11.2024
В Армавире будут судить бухгалтеров СИЗО по обвинению в хищении
Прокуратура Армавира направила в суд уголовное дело о хищении в особо крупном размере двумя бухгалтерами СИЗО, заподозрив в краже за пять лет работы в... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T14:42
2024-11-19T14:42
2024-11-19T14:42
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КРАСНОДАР, 19 ноя - РИА Новости. Прокуратура Армавира направила в суд уголовное дело о хищении в особо крупном размере двумя бухгалтерами СИЗО, заподозрив в краже за пять лет работы в следственном изоляторе более 90 миллионов рублей, сообщили во вторник в надзорном ведомстве региона. "Прокуратура города Армавира направила в суд уголовное дело о хищении денежных средств в особо крупном размере бывшим главным бухгалтером и бухгалтером следственного изолятора. Они обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении. По версии следствия, они с 2017 года по 2022 год, злоупотребляя доверием со стороны руководства изолятора, незаконного перечисляли бюджетные деньги с лицевого счета краевого УФСИН на расчетные счета – всего более 90 миллионов рублей. Уточняется, что уголовное дело направлено в Армавирский городской суд.
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происшествия, армавир, россия
Происшествия, Армавир, Россия
В Армавире будут судить бухгалтеров СИЗО по обвинению в хищении
Два бухгалтера СИЗО Армавира пойдут под суд по обвинению в хищении 90 млн руб