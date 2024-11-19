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Конгрессвумен призвала обнародовать отчет об этических нарушениях Гетца

Конгрессвумен призвала обнародовать отчет об этических нарушениях Гетца - РИА Новости, 19.11.2024

Конгрессвумен призвала обнародовать отчет об этических нарушениях Гетца

Конгрессвумен от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин заявила, что если будет обнародован отчет об этических нарушениях Мэтта Гетца, которого... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T18:41

2024-11-19T18:41

2024-11-19T18:41

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марджори тейлор грин

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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Конгрессвумен от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин заявила, что если будет обнародован отчет об этических нарушениях Мэтта Гетца, которого победивший на президентских выборах Дональд Трамп выдвинул на пост генпрокурора, то американцы должны увидеть все скандальные материалы о нарушении этики. Ранее Трамп предложил выдвинуть бывшего конгрессмена Гетца на должность главы министерства юстиции и генерального прокурора. Комитет по этике палаты представителей вел расследование в отношении Гетца с 2021 года, хотя этот процесс неоднократно приостанавливался. Как сообщил во вторник телеканал NBC News, демократы в комитете по этике потребовали обнародования отчета по делу Гетца, в котором, среди прочего, фигурируют обвинения в сексуальных домогательствах и употреблении наркотиков. Решение о публикации отчета должно быть принято на заседании комитета в среду. "Если мы собираемся обнародовать этические отчеты и разоблачать того, кого назначил Трамп, давайте откроем все для американского народа", — написала Грин в соцсети Х. Она предложила обнародовать отчеты обо всех расследованиях комитета по этике, в том числе дела о сексуальных домогательствах, которые были тайно урегулированы. "Да, все отчеты по этике и обвинения, включая те, что я подала. Все ваши обвинения в сексуальных домогательствах и нападениях, которые были тайно урегулированы, с выплатой компенсаций жертвам за счет налогоплательщиков... Если мы собираемся танцевать, давайте танцевать на свету. Я позабочусь, чтобы мы это сделали", — заявила Грин. В частности, конгрессвумен предложила обнародовать все материалы, связанные с делом американского финансиста Джеффри Эпстина. Эпстину в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговоре с целью вовлечения в такую торговлю, что предполагает до пяти лет тюрьмы. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав показания финансиста, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпстина нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии" с повреждениями на шее, позже он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством. Ранее Трамп в интервью Лексу Фридману допустил, что может обнародовать список влиятельных персон, посещавших остров Эпстина.

https://ria.ru/20241114/tramp-1983667509.html

https://ria.ru/20241117/genprokuror-1984203176.html

https://ria.ru/20241116/tramp-1984104896.html

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в мире, сша, манхэттен, нью-йорк (город), мэтт гетц, дональд трамп, марджори тейлор грин