https://ria.ru/20241119/ssha-1984664139.html

США не будут отвечать на изменения ядерной доктрины России, сообщили СМИ

США не будут отвечать на изменения ядерной доктрины России, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.11.2024

США не будут отвечать на изменения ядерной доктрины России, сообщили СМИ

США не видят необходимости менять готовность своих ядерных сил в ответ на изменения ядерной доктрины РФ, передает Блумберг со ссылкой на представителя Белого... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T17:23

2024-11-19T17:23

2024-11-19T17:32

сша

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_0:281:3072:2009_1920x0_80_0_0_b10969b54fc85a4eccc9baca3d923048.jpg

ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. США не видят необходимости менять готовность своих ядерных сил в ответ на изменения ядерной доктрины РФ, передает Блумберг со ссылкой на представителя Белого дома."США не видят необходимости корректировать боеготовность своих ядерных сил или доктрину в ответ" - говорится в публикации со ссылкой на представителя Белого дома.В материале отмечается, что США не станут отвечать на изменения в ядерной доктрине России.Во вторник был опубликован указ президента "Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания". В документе среди прочего указано, что условием, определяющим возможность применения Россией ядерного оружия, является массированный взлет средств воздушно-космического нападения, в том числе крылатых ракет и беспилотников, и пересечение ими границы РФ.

https://ria.ru/20241119/bloomberg-1984661276.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, в мире