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США не будут отвечать на изменения ядерной доктрины России, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.11.2024
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17:23 19.11.2024 (обновлено: 17:32 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/ssha-1984664139.html
США не будут отвечать на изменения ядерной доктрины России, сообщили СМИ
США не будут отвечать на изменения ядерной доктрины России, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.11.2024
США не будут отвечать на изменения ядерной доктрины России, сообщили СМИ
США не видят необходимости менять готовность своих ядерных сил в ответ на изменения ядерной доктрины РФ, передает Блумберг со ссылкой на представителя Белого... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T17:23
2024-11-19T17:32
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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. США не видят необходимости менять готовность своих ядерных сил в ответ на изменения ядерной доктрины РФ, передает Блумберг со ссылкой на представителя Белого дома."США не видят необходимости корректировать боеготовность своих ядерных сил или доктрину в ответ" - говорится в публикации со ссылкой на представителя Белого дома.В материале отмечается, что США не станут отвечать на изменения в ядерной доктрине России.Во вторник был опубликован указ президента "Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания". В документе среди прочего указано, что условием, определяющим возможность применения Россией ядерного оружия, является массированный взлет средств воздушно-космического нападения, в том числе крылатых ракет и беспилотников, и пересечение ими границы РФ.
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сша, россия, в мире
США, Россия, В мире
США не будут отвечать на изменения ядерной доктрины России, сообщили СМИ

Bloomberg: США не станут отвечать на изменения ядерной доктрины России

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. США не видят необходимости менять готовность своих ядерных сил в ответ на изменения ядерной доктрины РФ, передает Блумберг со ссылкой на представителя Белого дома.
"США не видят необходимости корректировать боеготовность своих ядерных сил или доктрину в ответ" - говорится в публикации со ссылкой на представителя Белого дома.
В материале отмечается, что США не станут отвечать на изменения в ядерной доктрине России.
Во вторник был опубликован указ президента "Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания". В документе среди прочего указано, что условием, определяющим возможность применения Россией ядерного оружия, является массированный взлет средств воздушно-космического нападения, в том числе крылатых ракет и беспилотников, и пересечение ими границы РФ.
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