https://ria.ru/20241119/ssha-1984592127.html
СМИ узнали о новых претендентах на пост главы Минфина США
СМИ узнали о новых претендентах на пост главы Минфина США - РИА Новости, 19.11.2024
СМИ узнали о новых претендентах на пост главы Минфина США
Инвестор и миллиардер Марк Роуэн, а также бывший член Совета управляющих Федеральной резервной системой (ФРС) Кевин Уорш теперь тоже рассматриваются победившим... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T13:42
2024-11-19T13:42
2024-11-19T13:42
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Инвестор и миллиардер Марк Роуэн, а также бывший член Совета управляющих Федеральной резервной системой (ФРС) Кевин Уорш теперь тоже рассматриваются победившим на выборах президента США Дональдом Трампом на пост главы минфина, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на два источника. "Среди новых претендентов, как сообщают источники, рассматриваются гендиректор Apollo Global Management Марк Роуэн и бывший член Совета управляющих Федеральной резервной системы Кевин Уорш", - говорится в сообщении. Однако, как сообщают источники, список кандидатов на должность министра финансов продолжает расширяться, и официальных заявлений от команды Трампа пока не сделано. По данным Рейтер, в список все еще входят близкий к Трампу инвестор Скотт Бессент и банкир Говард Латник. В числе новых претендентов также рассматриваются Роберт Лайтхайзер, бывший главный торговый переговорщик США при первой администрации Трампа, и сенатор-республиканец от штата Теннесси Билл Хагерти. Как сообщало агентство Bloomberg 18 ноября, Трамп был разочарован внутренней борьбой среди кандидатов на пост главы минфина, в частности, между Скоттом Бессентом и Говардом Латником. Этот конфликт вынудил команду Трампа расширить поиск возможных кандидатов на эту ключевую должность.
https://ria.ru/20241114/ukraina-1983837856.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, теннесси, дональд трамп, федеральная резервная система сша, в мире
США, Теннесси, Дональд Трамп, Федеральная резервная система США, В мире
СМИ узнали о новых претендентах на пост главы Минфина США
Reuters: Трамп рассматривает миллиардера Роуэна на пост главы Минфина
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Инвестор и миллиардер Марк Роуэн, а также бывший член Совета управляющих Федеральной резервной системой (ФРС) Кевин Уорш теперь тоже рассматриваются победившим на выборах президента США Дональдом Трампом на пост главы минфина, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на два источника.
"Среди новых претендентов, как сообщают источники, рассматриваются гендиректор Apollo Global Management Марк Роуэн и бывший член Совета управляющих Федеральной резервной системы Кевин Уорш", - говорится в сообщении.
Однако, как сообщают источники, список кандидатов на должность министра финансов продолжает расширяться, и официальных заявлений от команды Трампа пока не сделано.
По данным Рейтер, в список все еще входят близкий к Трампу инвестор Скотт Бессент и банкир Говард Латник. В числе новых претендентов также рассматриваются Роберт Лайтхайзер, бывший главный торговый переговорщик США при первой администрации Трампа, и сенатор-республиканец от штата Теннесси
Билл Хагерти.
Как сообщало агентство Bloomberg 18 ноября, Трамп был разочарован внутренней борьбой среди кандидатов на пост главы минфина, в частности, между Скоттом Бессентом и Говардом Латником. Этот конфликт вынудил команду Трампа расширить поиск возможных кандидатов на эту ключевую должность.