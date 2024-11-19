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Конгрессмен потребовал объявить Байдену импичмент из-за решения по ракетам - РИА Новости, 19.11.2024
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11:40 19.11.2024 (обновлено: 13:36 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/ssha-1984546087.html
Конгрессмен потребовал объявить Байдену импичмент из-за решения по ракетам
Конгрессмен потребовал объявить Байдену импичмент из-за решения по ракетам - РИА Новости, 19.11.2024
Конгрессмен потребовал объявить Байдену импичмент из-за решения по ракетам
Разрешение на удары дальнобойными ракетами вглубь территории России противоречит конституции США и должно расцениваться как повод для импичмента президента Джо... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T11:40
2024-11-19T13:36
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Разрешение на удары дальнобойными ракетами вглубь территории России противоречит конституции США и должно расцениваться как повод для импичмента президента Джо Байдена, считает конгрессмен-республиканец Томас Мэсси. "Разрешая наносить удары по территории России дальнобойными ракетами, Байден совершает антиконституционный акт войны, который ставит под угрозу жизни всех граждан США. Это заслуживающее импичмента преступление, но реальность такова, что он - просто лишенная воли марионетка глубинного государства", - написал Мэсси в соцсети X. Газета New York Times ранее со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности и качественно новую ситуацию с точки зрения вовлеченности США в конфликт. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
https://ria.ru/20241118/volodin-1984425290.html
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в мире, россия, сша, украина, джо байден, владимир путин, дмитрий песков, нато
В мире, Россия, США, Украина, Джо Байден, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО
Конгрессмен потребовал объявить Байдену импичмент из-за решения по ракетам

Конгрессмен: решение по ударам США вглубь РФ это повод для импичмента Байдена

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Разрешение на удары дальнобойными ракетами вглубь территории России противоречит конституции США и должно расцениваться как повод для импичмента президента Джо Байдена, считает конгрессмен-республиканец Томас Мэсси.
"Разрешая наносить удары по территории России дальнобойными ракетами, Байден совершает антиконституционный акт войны, который ставит под угрозу жизни всех граждан США. Это заслуживающее импичмента преступление, но реальность такова, что он - просто лишенная воли марионетка глубинного государства", - написал Мэсси в соцсети X.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Володин рассказал о последствиях решения Байдена по Украине
18 ноября, 16:40
Газета New York Times ранее со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности и качественно новую ситуацию с точки зрения вовлеченности США в конфликт. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
"На эмоциях". На Западе раскрыли состояние Байдена после решения об ATACMS
18 ноября, 07:05
 
В миреРоссияСШАУкраинаДжо БайденВладимир ПутинДмитрий ПесковНАТО
 
 
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