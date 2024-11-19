https://ria.ru/20241119/ssha-1984543222.html

Будущий помощник Трампа оценил решение США по ударам вглубь России

Будущий помощник Трампа оценил решение США по ударам вглубь России - РИА Новости, 19.11.2024

Будущий помощник Трампа оценил решение США по ударам вглубь России

Решение США позволить Украине наносить удары дальнобойным оружием вглубь РФ представляет собой шаг к эскалации, никто не знает, к чему это приведет, заявил Майк РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T11:12

2024-11-19T11:12

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Решение США позволить Украине наносить удары дальнобойным оружием вглубь РФ представляет собой шаг к эскалации, никто не знает, к чему это приведет, заявил Майк Уолц, которого победивший на выборах президента США Дональд Трамп выбрал на должность своего советника по нацбезопасности в будущей администрации. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности и качественно новую ситуацию с точки зрения вовлеченности США в конфликт. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. "Это еще один шаг по пути эскалации. И никто не знает, к чему это приведет", - заявил Уолц в интервью телеканалу Fox News. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.

https://ria.ru/20241119/konflikt-1984534581.html

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россия, сша, украина, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, нато, в мире