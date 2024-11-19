https://ria.ru/20241119/spetsoperatsiya-1984680666.html

Спецоперация, 19 ноября: ВС России взяли под контроль Новоселидовку

Спецоперация, 19 ноября: ВС России взяли под контроль Новоселидовку - РИА Новости, 19.11.2024

Спецоперация, 19 ноября: ВС России взяли под контроль Новоселидовку

Российские войска во вторник взяли под контроль Новоселидовку в ДНР, ВСУ нанесли удар шестью ракетами ATACMS по объекту в Брянской области, президент России... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T18:14

2024-11-19T18:14

2024-11-19T18:14

специальная военная операция на украине

россия

брянская область

украина

владимир путин

андрей марочко

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российские войска во вторник взяли под контроль Новоселидовку в ДНР, ВСУ нанесли удар шестью ракетами ATACMS по объекту в Брянской области, президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину РФ. ВС России взяли под контроль Новоселидовку в ДНРРоссийские войска взяли под контроль населенный пункт Новоселидовка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. ВСУ потеряли за минувшие сутки около 1710 военнослужащих в зоне спецоперации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах. ВСУ ночью нанесли удар шестью ракетами ATACMS по Брянской областиВСУ в ночь на вторник нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области, сообщило министерство обороны РФ. По данным ведомства, в результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" пять ракет сбиты, одна повреждена. Фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет, подчеркнули в Минобороны. Путин утвердил обновленную ядерную доктрину РоссииПрезидент России Владимир Путин во вторник утвердил основы госполитики РФ в области ядерного сдерживания. Агрессия против России или ее союзников со стороны неядерного государства при поддержке ядерного рассматривается как совместное нападение, следует из доктрины. Согласно документу, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на агрессию против Белоруссии как участника Союзного государства даже с применением обычного оружия. Кроме того, Россия теперь может применить ядерное оружие еще и при условии, если противники применят такое или массовое оружие по воинским формированиям или объектам России, расположенным за ее границей. Ядерное оружие также может быть применено, если поступает достоверная информация о массированном старте средств воздушно-космического нападения, например, авиации, крылатых ракет, беспилотников. ВСУ потеряли 320 военных в Курской области за суткиПодразделения российской группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Лебедевка, Леонидово, Нижний Клин и Новоивановка. ВСУ за сутки на курском направлении потеряли до 320 военнослужащих и два танка, один из них Leopard 2 производства ФРГ, боевую машины пехоты Bradley производства США, шесть украинских военных сдались в плен, сообщили в Минобороны. ПВО сбила за сутки 30 БПЛА над регионами РоссииРоссийские средства ПВО уничтожили за ночь 11 украинских беспилотников над Ростовской областью и один над Белгородской, сообщили в Минобороны России. С 7.15 до 8.35 мск были сбиты 12 БПЛА над Брянской областью и один над Белгородской. С 9.10 до 9.20 мск еще четыре дрона были уничтожены над Брянской областью. Около 14:30 ПВО сбила еще один БПЛА над Белгородской областью. Задержаны двое жителей Крыма, подорвавшие в Севастополе машина офицера ЧФФСБ РФ в Крыму задержала двух граждан России, совершивших 13 ноября в Севастополе по заданию службы безопасности Украины подрыв автомобиля, в результате чего погиб начальник штаба – первый заместитель командира Азовского военно-морского района Черноморского флота РФ капитан 1 ранга Валерий Транковский. Установлено, что задержанная жительница Севастополя, 1986 года рождения, по заданию украинской спецслужбы осуществляла наблюдение за российским офицером в целях установления места его проживания, используемого транспортного средства и маршрутов передвижения. Второй исполнитель теракта, житель Ялты 1977 года рождения, собрал взрывное устройство из компонентов, переданных ему кураторами через тайники, установил под днище автомобиля и дистанционно осуществил его подрыв во время следования офицера к месту службы. По полученным ФСБ России данным, теракт был спланирован и организован начальником 5-го управления департамента контрразведки службы безопасности Украины полковником Юрием Мурилёвым под руководством заместителя председателя службы безопасности Украины генерал-майора Александра Поклада. Лавров назвал использование ATACMS в Брянской области сигналом, что Запад хочет эскалации"Вы задаете мне вопрос, как я могу знать то, что напечатал New York Times, это правда или попытка прощупать почву? Я не знаю. То, что ATACMS по Брянской области сегодня ночью использовался неоднократно, это, конечно, сигнал о том, что они хотят эскалации", - сказал Ларов журналистам. При этом министр сообщил, что не может точно подтвердить информацию о том, что США разрешили Киеву наносить удары американским дальнобойным оружием вглубь РФ. "Я просто не могу подтвердить, потому что все пишут как о деле решенном. Но даже (глава дипломатии ЕС Жозеп - ред.) Боррель сказал, что это уже официально, а европейцы дескать обсуждали, но решили, что каждый сам за себя будет принимать решение. Я не буду на эту тему гадать", - сказал глава МИД РФ. Бойцам ВС России удалось закрепиться на окраине КупянскаРоссийские войска закрепились на окраине Купянска в Харьковской области и расширили зону контроля на данном участке, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "Невзирая на мощные контратаки и огневые налеты украинских боевиков, вооруженным формированиям Украины не удалось выбить наши подразделения, которые закрепились в Купянске. Более того, ВС РФ удалось нарастить свою ударную группировку и расширить зону контроля на севере населенного пункта", - рассказал Марочко. Он уточнил, что на данный момент в населенном пункте идут полноценные городские бои с планомерным выдавливанием украинских военнослужащих с оборонительных рубежей. "Интенсивность огня с обеих сторон очень высокая, а межпозиционное пространство на некоторых участках составляет до 10 метров", - уточнил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241118/atacms--1984319590.html

https://ria.ru/20241115/ukraina-1983845209.html

https://ria.ru/20241104/ukraina-1981712565.html

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россия, брянская область, украина, владимир путин, андрей марочко, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), евросоюз, с-400 «триумф»