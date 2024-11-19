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ВСУ за сутки нанесли 65 артиллерийских ударов по Херсонской области - РИА Новости, 19.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:51 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/spetsoperatsiya-1984527134.html
ВСУ за сутки нанесли 65 артиллерийских ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 65 артиллерийских ударов по Херсонской области - РИА Новости, 19.11.2024
ВСУ за сутки нанесли 65 артиллерийских ударов по Херсонской области
Украинская армия за сутки нанесла 65 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 13 населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T09:51
2024-11-19T09:51
специальная военная операция на украине
в мире
днепр (город)
вооруженные силы украины
херсонская область
каир (город)
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ГЕНИЧЕСК, 19 ноя - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 65 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 13 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 42 артиллерийских удара. Еще 23 обстрела со стороны ВСУ произошли ночью. Всего под огонь попали 13 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Горностаевка, Каиры, Заводовка, Новая Каховка, Таврийск, Днепряны, Корсунка, Пролетарка, Новая Маячка, Алешки, Каховка, Великая Лепетиха, Князе-Григоровка.
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днепр (город)
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в мире, днепр (город), вооруженные силы украины, херсонская область , каир (город)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (город), Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Каир (город)
ВСУ за сутки нанесли 65 артиллерийских ударов по Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли удары по 13 населенным пунктам Херсонской области

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 19 ноя - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 65 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 13 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 42 артиллерийских удара. Еще 23 обстрела со стороны ВСУ произошли ночью. Всего под огонь попали 13 населенных пунктов области", - сообщил источник.
Обстрелам украинской армии подверглись: Горностаевка, Каиры, Заводовка, Новая Каховка, Таврийск, Днепряны, Корсунка, Пролетарка, Новая Маячка, Алешки, Каховка, Великая Лепетиха, Князе-Григоровка.
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