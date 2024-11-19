https://ria.ru/20241119/spetsoperatsiya-1984527134.html

ВСУ за сутки нанесли 65 артиллерийских ударов по Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли 65 артиллерийских ударов по Херсонской области - РИА Новости, 19.11.2024

ВСУ за сутки нанесли 65 артиллерийских ударов по Херсонской области

Украинская армия за сутки нанесла 65 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 13 населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T09:51

2024-11-19T09:51

2024-11-19T09:51

специальная военная операция на украине

в мире

днепр (город)

вооруженные силы украины

херсонская область

каир (город)

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ГЕНИЧЕСК, 19 ноя - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 65 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 13 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 42 артиллерийских удара. Еще 23 обстрела со стороны ВСУ произошли ночью. Всего под огонь попали 13 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Горностаевка, Каиры, Заводовка, Новая Каховка, Таврийск, Днепряны, Корсунка, Пролетарка, Новая Маячка, Алешки, Каховка, Великая Лепетиха, Князе-Григоровка.

https://ria.ru/20241119/dnr-1984491819.html

днепр (город)

херсонская область

каир (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, днепр (город), вооруженные силы украины, херсонская область , каир (город)