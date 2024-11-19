https://ria.ru/20241119/sotrudnichestvo-1984651344.html

Смоленщина будет сотрудничать с домостроительными комбинатами Беларуси

Смоленщина будет сотрудничать с домостроительными комбинатами Беларуси - РИА Новости, 19.11.2024

Смоленщина будет сотрудничать с домостроительными комбинатами Беларуси

Смоленская делегация продолжает работу в Беларуси; еще одним пунктом программы стали переговоры с руководством крупных домостроительных комбинатов, сообщил... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T16:34

2024-11-19T16:34

2024-11-19T16:34

смоленская область

белоруссия

василий анохин

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Смоленская делегация продолжает работу в Беларуси; еще одним пунктом программы стали переговоры с руководством крупных домостроительных комбинатов, сообщил глава региона Василий Анохин в своем телеграм-канале. "Предприятия специализируются на объемно-блочном строительстве – одном из прорывных достижений советского стройкомплекса, которое обеспечило в свое время миллионы людей квартирами и продолжает развиваться во всем мире и сегодня. Технология позволяет быстро возводить качественное многоквартирное жилье с меньшими, чем при монолитном домостроении, трудозатратами и стоимостью", – написал Анохин. Он добавил, что совещание с представителями белорусских строительных компаний провели во время посещения Минского домостроительного комбината. "Обсуждение прошло плодотворно – наметили несколько путей возможного сотрудничества. Один из них – это совместная работа над укреплением кадрового потенциала наших отраслевых предприятий. Смоленским и белорусским специалистам есть чему поучиться друг у друга", – отметил губернатор.

https://ria.ru/20241118/sotrudnichestvo-1984464573.html

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белоруссия, василий анохин