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Смоленщина будет сотрудничать с домостроительными комбинатами Беларуси - РИА Новости, 19.11.2024
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
16:34 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/sotrudnichestvo-1984651344.html
Смоленщина будет сотрудничать с домостроительными комбинатами Беларуси
Смоленщина будет сотрудничать с домостроительными комбинатами Беларуси - РИА Новости, 19.11.2024
Смоленщина будет сотрудничать с домостроительными комбинатами Беларуси
Смоленская делегация продолжает работу в Беларуси; еще одним пунктом программы стали переговоры с руководством крупных домостроительных комбинатов, сообщил... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T16:34
2024-11-19T16:34
смоленская область
белоруссия
василий анохин
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Смоленская делегация продолжает работу в Беларуси; еще одним пунктом программы стали переговоры с руководством крупных домостроительных комбинатов, сообщил глава региона Василий Анохин в своем телеграм-канале. "Предприятия специализируются на объемно-блочном строительстве – одном из прорывных достижений советского стройкомплекса, которое обеспечило в свое время миллионы людей квартирами и продолжает развиваться во всем мире и сегодня. Технология позволяет быстро возводить качественное многоквартирное жилье с меньшими, чем при монолитном домостроении, трудозатратами и стоимостью", – написал Анохин. Он добавил, что совещание с представителями белорусских строительных компаний провели во время посещения Минского домостроительного комбината. "Обсуждение прошло плодотворно – наметили несколько путей возможного сотрудничества. Один из них – это совместная работа над укреплением кадрового потенциала наших отраслевых предприятий. Смоленским и белорусским специалистам есть чему поучиться друг у друга", – отметил губернатор.
https://ria.ru/20241118/sotrudnichestvo-1984464573.html
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белоруссия, василий анохин
Смоленская область, Белоруссия, Василий Анохин

Смоленщина будет сотрудничать с домостроительными комбинатами Беларуси

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Смоленская делегация продолжает работу в Беларуси; еще одним пунктом программы стали переговоры с руководством крупных домостроительных комбинатов, сообщил глава региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.
"Предприятия специализируются на объемно-блочном строительстве – одном из прорывных достижений советского стройкомплекса, которое обеспечило в свое время миллионы людей квартирами и продолжает развиваться во всем мире и сегодня. Технология позволяет быстро возводить качественное многоквартирное жилье с меньшими, чем при монолитном домостроении, трудозатратами и стоимостью", – написал Анохин.
Он добавил, что совещание с представителями белорусских строительных компаний провели во время посещения Минского домостроительного комбината.
"Обсуждение прошло плодотворно – наметили несколько путей возможного сотрудничества. Один из них – это совместная работа над укреплением кадрового потенциала наших отраслевых предприятий. Смоленским и белорусским специалистам есть чему поучиться друг у друга", – отметил губернатор.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин и заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Юрий Шулейко во время встречи в Минске - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Анохин: усиление сотрудничества с Беларусью – один из ключевых приоритетов
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