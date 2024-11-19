https://ria.ru/20241119/snaryad-1984528261.html
На Кубани эвакуируют почти две тысячи человек из-за снаряда времен ВОВ
На Кубани эвакуируют почти две тысячи человек из-за снаряда времен ВОВ - РИА Новости, 19.11.2024
На Кубани эвакуируют почти две тысячи человек из-за снаряда времен ВОВ
В поселке Ильич Краснодарского края нашли бомбу времён Великой Отечественной войны, снаряд обезвредят и ликвидируют, эвакуации подлежат около 1,8 тысяч человек, РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T09:58
2024-11-19T09:58
2024-11-19T10:23
происшествия
темрюкский район
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КРАСНОДАР, 19 ноя – РИА Новости. В поселке Ильич Краснодарского края нашли бомбу времён Великой Отечественной войны, снаряд обезвредят и ликвидируют, эвакуации подлежат около 1,8 тысяч человек, сообщили в оперативном штабе региона."В поселке Ильич Темрюкского района во время земляных работ нашли бомбу времен Великой Отечественной войны. В целях безопасности жителей района приняли решение о временной эвакуации. Она начнется 19 ноября с 12.00. Сейчас в поселке идет подворовой обход - людей предупреждают об эвакуации. Занятия в садиках и школах поселка отменили", - говорится в сообщении.Уточняется, что специальные службы приступят к работам по обезвреживанию и ликвидации взрывоопасного предмета. Всего под эвакуацию попадают 1800 жителей. Для них организовали пункты временного размещения, которые обеспечат всем необходимым.После завершения всех работ жители смогут вернуться в свои дома, добавляют власти.
https://ria.ru/20241111/vov-1983196265.html
https://ria.ru/20240209/vov-1926354315.html
темрюкский район
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, темрюкский район
Происшествия, Темрюкский район
На Кубани эвакуируют почти две тысячи человек из-за снаряда времен ВОВ
На Кубани почти две тысячи человек эвакуируют в ПВР из-за снаряда времен ВОВ
КРАСНОДАР, 19 ноя – РИА Новости. В поселке Ильич Краснодарского края нашли бомбу времён Великой Отечественной войны, снаряд обезвредят и ликвидируют, эвакуации подлежат около 1,8 тысяч человек, сообщили в оперативном штабе региона.
"В поселке Ильич Темрюкского района
во время земляных работ нашли бомбу времен Великой Отечественной войны. В целях безопасности жителей района приняли решение о временной эвакуации. Она начнется 19 ноября с 12.00. Сейчас в поселке идет подворовой обход - людей предупреждают об эвакуации. Занятия в садиках и школах поселка отменили", - говорится в сообщении.
Уточняется, что специальные службы приступят к работам по обезвреживанию и ликвидации взрывоопасного предмета. Всего под эвакуацию попадают 1800 жителей. Для них организовали пункты временного размещения, которые обеспечат всем необходимым.
После завершения всех работ жители смогут вернуться в свои дома, добавляют власти.