https://ria.ru/20241119/snaryad-1984528261.html

На Кубани эвакуируют почти две тысячи человек из-за снаряда времен ВОВ

На Кубани эвакуируют почти две тысячи человек из-за снаряда времен ВОВ - РИА Новости, 19.11.2024

На Кубани эвакуируют почти две тысячи человек из-за снаряда времен ВОВ

В поселке Ильич Краснодарского края нашли бомбу времён Великой Отечественной войны, снаряд обезвредят и ликвидируют, эвакуации подлежат около 1,8 тысяч человек, РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T09:58

2024-11-19T09:58

2024-11-19T10:23

происшествия

темрюкский район

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КРАСНОДАР, 19 ноя – РИА Новости. В поселке Ильич Краснодарского края нашли бомбу времён Великой Отечественной войны, снаряд обезвредят и ликвидируют, эвакуации подлежат около 1,8 тысяч человек, сообщили в оперативном штабе региона."В поселке Ильич Темрюкского района во время земляных работ нашли бомбу времен Великой Отечественной войны. В целях безопасности жителей района приняли решение о временной эвакуации. Она начнется 19 ноября с 12.00. Сейчас в поселке идет подворовой обход - людей предупреждают об эвакуации. Занятия в садиках и школах поселка отменили", - говорится в сообщении.Уточняется, что специальные службы приступят к работам по обезвреживанию и ликвидации взрывоопасного предмета. Всего под эвакуацию попадают 1800 жителей. Для них организовали пункты временного размещения, которые обеспечат всем необходимым.После завершения всех работ жители смогут вернуться в свои дома, добавляют власти.

https://ria.ru/20241111/vov-1983196265.html

https://ria.ru/20240209/vov-1926354315.html

темрюкский район

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, темрюкский район