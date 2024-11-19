Рейтинг@Mail.ru
На Кубани эвакуируют почти две тысячи человек из-за снаряда времен ВОВ - РИА Новости, 19.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:58 19.11.2024 (обновлено: 10:23 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/snaryad-1984528261.html
На Кубани эвакуируют почти две тысячи человек из-за снаряда времен ВОВ
На Кубани эвакуируют почти две тысячи человек из-за снаряда времен ВОВ - РИА Новости, 19.11.2024
На Кубани эвакуируют почти две тысячи человек из-за снаряда времен ВОВ
В поселке Ильич Краснодарского края нашли бомбу времён Великой Отечественной войны, снаряд обезвредят и ликвидируют, эвакуации подлежат около 1,8 тысяч человек, РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T09:58
2024-11-19T10:23
происшествия
темрюкский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892946847_0:124:2984:1803_1920x0_80_0_0_ab25b47673cd335ee8cc6c058b0c28ef.jpg
КРАСНОДАР, 19 ноя – РИА Новости. В поселке Ильич Краснодарского края нашли бомбу времён Великой Отечественной войны, снаряд обезвредят и ликвидируют, эвакуации подлежат около 1,8 тысяч человек, сообщили в оперативном штабе региона."В поселке Ильич Темрюкского района во время земляных работ нашли бомбу времен Великой Отечественной войны. В целях безопасности жителей района приняли решение о временной эвакуации. Она начнется 19 ноября с 12.00. Сейчас в поселке идет подворовой обход - людей предупреждают об эвакуации. Занятия в садиках и школах поселка отменили", - говорится в сообщении.Уточняется, что специальные службы приступят к работам по обезвреживанию и ликвидации взрывоопасного предмета. Всего под эвакуацию попадают 1800 жителей. Для них организовали пункты временного размещения, которые обеспечат всем необходимым.После завершения всех работ жители смогут вернуться в свои дома, добавляют власти.
https://ria.ru/20241111/vov-1983196265.html
https://ria.ru/20240209/vov-1926354315.html
темрюкский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892946847_128:0:2857:2047_1920x0_80_0_0_e30ad6b1cab099461248b1e211135d78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, темрюкский район
Происшествия, Темрюкский район
На Кубани эвакуируют почти две тысячи человек из-за снаряда времен ВОВ

На Кубани почти две тысячи человек эвакуируют в ПВР из-за снаряда времен ВОВ

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Автомобиль Росгвардии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 19 ноя – РИА Новости. В поселке Ильич Краснодарского края нашли бомбу времён Великой Отечественной войны, снаряд обезвредят и ликвидируют, эвакуации подлежат около 1,8 тысяч человек, сообщили в оперативном штабе региона.
"В поселке Ильич Темрюкского района во время земляных работ нашли бомбу времен Великой Отечественной войны. В целях безопасности жителей района приняли решение о временной эвакуации. Она начнется 19 ноября с 12.00. Сейчас в поселке идет подворовой обход - людей предупреждают об эвакуации. Занятия в садиках и школах поселка отменили", - говорится в сообщении.
Снаряд времен Великой Отечественной войны, обнаруженный при реставрации собора Петра и Павла в Петергофе - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
В Петергофе при реставрации собора нашли снаряд времен ВОВ
11 ноября, 22:13
Уточняется, что специальные службы приступят к работам по обезвреживанию и ликвидации взрывоопасного предмета. Всего под эвакуацию попадают 1800 жителей. Для них организовали пункты временного размещения, которые обеспечат всем необходимым.
После завершения всех работ жители смогут вернуться в свои дома, добавляют власти.
Снаряд времён Великой Отечественной войны обнаружили на строительной площадке новой станции метро в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
В Петербурге нашли снаряд времен ВОВ при строительстве метро
9 февраля, 09:44
 
ПроисшествияТемрюкский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала