https://ria.ru/20241119/smolensk-1984698272.html

В Смоленске около 70 домов остались без тепла из-за аварии

В Смоленске около 70 домов остались без тепла из-за аварии - РИА Новости, 19.11.2024

В Смоленске около 70 домов остались без тепла из-за аварии

Прокуратура в Смоленске начала проверку по факту аварии, оставившей без тепла около 70 домов. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T19:38

2024-11-19T19:38

2024-11-19T19:38

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 ноя - РИА Новости. Прокуратура в Смоленске начала проверку по факту аварии, оставившей без тепла около 70 домов. Днем во вторник МУП "Смоленсктеплосеть" сообщило, что в связи с аварийной ситуацией на трубопроводе холодного водоснабжения, находящемся в эксплуатации Московской дирекции по тепловодоснабжению ОАО "РЖД", отключено отопление и горячее водоснабжение. В перечне организации порядка 70 домов. Время устранения аварии организация не указывает. Прокуратура Смоленской области проинформировала, что начала проверку по факту коммунальной аварии. "Прокуратурой Смоленской области организована проверка соблюдения температурного режима в жилых помещениях смолян, находящихся в зоне отключения коммунального ресурса. На место коммунальной аварии выехали работники прокуратуры Заднепровского района Смоленска", - говорится в сообщении. По данным надзорного ведомства, коммунальная авария произошла на трубопроводе холодного водоснабжения смоленского регионального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению. Без тепла остались жители более 60 домов, отметили в прокуратуре.

https://ria.ru/20241119/dnr-1984531736.html

https://ria.ru/20241119/saratov-1984620508.html

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происшествия, жкх, смоленская область, смоленск, россия