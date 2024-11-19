https://ria.ru/20241119/sloveniya-1984698977.html

В Словении отменили выступление жены Зеленского в университете

В Словении отменили выступление жены Зеленского в университете - РИА Новости, 19.11.2024

В Словении отменили выступление жены Зеленского в университете

Выступление жены Владимира Зеленского Елены в Университете в Любляне отменили по неизвестным причинам, передает Словенское телеграфное агентство (STA). РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T19:48

2024-11-19T19:48

2024-11-19T20:37

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БЕЛГРАД, 19 ноя — РИА Новости. Выступление жены Владимира Зеленского Елены в Университете в Любляне отменили по неизвестным причинам, передает Словенское телеграфное агентство (STA)."Зеленская посетила во вторник университет в Любляне, чтобы ознакомиться с его деятельностью по помощи студентам с Украины, но отменила анонсированное выступление на факультете политических наук по неизвестным причинам", — говорится в публикации.Уточняется, что незадолго до этого Зеленская вместе с мужем президента Словении Наташи Пирц-Мусар Алешем посетила Национальную университетскую библиотеку. Там произошел инцидент — неизвестный мужчина начал выкрикивать, что Россия победит в конфликте на Украине.Уточняется, что полиция установила его личность, но неизвестно, будут ли какие-либо правовые последствия для него. Ранее общественное движение "Словения против русофобии" в соцсетях призвало граждан на акцию протеста перед зданием университета из-за приезда Зеленской. Она прибыла в страну по приглашению президента для участия в заседании словенского НКО ITF Enhancing Human Security, чтобы представить гуманитарные потребности Киева. Это не первый приезд Зеленской на Балканы в 2024 году. В мае с бывшим главой МИД Украины Дмитрием Кулебой они посетили Сербию, где провели встречи с супругой президента Александра Вучича Тамарой, премьером Сербии Милошем Вучевичем, главой МИД Марко Джуричем, спикером парламента Аной Брнабич и самим главой сербского государства.

https://ria.ru/20240926/zelenskiy-1974892330.html

https://ria.ru/20240925/plan-1974555138.html

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в мире, словения, украина, сербия, владимир зеленский, дмитрий кулеба, милош вучевич, елена зеленская