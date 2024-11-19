В Словении отменили выступление жены Зеленского в университете
В Словении отменили выступление жены Зеленского по неизвестным причинам
© AP Photo / Daniel LealЕлена Зеленская
© AP Photo / Daniel Leal
Елена Зеленская. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 19 ноя — РИА Новости. Выступление жены Владимира Зеленского Елены в Университете в Любляне отменили по неизвестным причинам, передает Словенское телеграфное агентство (STA).
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"Зеленская посетила во вторник университет в Любляне, чтобы ознакомиться с его деятельностью по помощи студентам с Украины, но отменила анонсированное выступление на факультете политических наук по неизвестным причинам", — говорится в публикации.
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Уточняется, что незадолго до этого Зеленская вместе с мужем президента Словении Наташи Пирц-Мусар Алешем посетила Национальную университетскую библиотеку. Там произошел инцидент — неизвестный мужчина начал выкрикивать, что Россия победит в конфликте на Украине.
Уточняется, что полиция установила его личность, но неизвестно, будут ли какие-либо правовые последствия для него.
Ранее общественное движение "Словения против русофобии" в соцсетях призвало граждан на акцию протеста перед зданием университета из-за приезда Зеленской. Она прибыла в страну по приглашению президента для участия в заседании словенского НКО ITF Enhancing Human Security, чтобы представить гуманитарные потребности Киева.
Это не первый приезд Зеленской на Балканы в 2024 году. В мае с бывшим главой МИД Украины Дмитрием Кулебой они посетили Сербию, где провели встречи с супругой президента Александра Вучича Тамарой, премьером Сербии Милошем Вучевичем, главой МИД Марко Джуричем, спикером парламента Аной Брнабич и самим главой сербского государства.
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